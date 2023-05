Chiara Becchimanzi dagli Intrepidi Monelli  

Tocca anche la Sardegna il nuovo tour della pluripremiata stand up comedian, attrice, attivista e autrice Chiara Becchimanzi, con il suo “Terapia di gruppo”: un’occasione dissacrante, divertente e imperdibile per conoscere da vicino la nuova leva comica femminile italiana, già protagonista di “Battute?” su Rai2, di Comedy Central e dello Zelig Lab, per ridere sulla psiche umana dopo due anni di pandemia. E domani stasera alle 21 giunge finalmente a Cagliari per una serata unica al Teatro degli Intrepidi Monelli in via Sant’Avendrace 101.

Chiara Becchimanzi, è un unicum nella scena italiana: nei suoi vent’anni di carriera sul palco. E’ riuscita a coniugare tutte le anime dello spettacolo dal vivo a 360 gradi, facendo incontrare il teatro di prosa e colto con il teatro urbano, arrivando all’ironia dello stand up comedy senza dimenticare l’impegno sociale e la missione di sensibilizzazione nel toccare tematiche mai banali, sempre con intelligenza e attenzione. Lo spettacolo, con particolare attualità, porta in scena l’umanità e gli spettatori stessi, ognuno con il proprio fardello psicologico, per un gioco teatrale che non smentisce la raffinatezza dell’approccio dell’attrice.

