«Chiara aiuterà chi soffre»  

Il giorno del compleanno l’aveva immaginato diverso. Oggi Piero Carta non può abbracciare sua figlia ma i 14 anni di Chiara verranno ricordati e celebrati nella scuola della ragazzina, uccisa dalla mamma il 18 febbraio scorso. «Incontrerò i compagni di classe, staremo insieme per aiutarci a vicenda e ricordare Chiara. In suo nome vorrei fare del bene e aiutare gli altri, in particolare i giovani in difficoltà» ripete il sottufficiale della polizia locale che proprio ieri ha incontrato la Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Carla Puligheddu per dare gambe al “Progetto Chiara”.

La forza

Il pensiero fisso è sempre lo stesso. Quell’angelo che gli è stato strappato in modo violento e traumatico. «La morte apre tanti interrogativi ma bisogna anche cercare di reagire e andare avanti». Piero Carta, accompagnato dal suo comandante Gianni Uras e dal collega Stefano Cocco, è diventato un “papà coraggio”. Un uomo che di fronte a un dramma inimmaginabile trova la forza per guardare oltre. «Vorrei che il nome di mia figlia continuasse a vivere, che la sua morte non sia stata vana ma possa servire da monito perché non si ripetano più simili fatti». E il papà è pronto a portare la sua testimonianza fra i ragazzi e nelle scuole «questo è l’unico modo per continuare a far sorridere Chiara». I ricordi sono tantissimi, dalle mattinate in palestra alle coccole alla cagnolina Briciola, da cui adesso il papà non si separa più.

Il progetto

Nell’ufficio del sindaco Massimiliano Sanna, si avvertono la commozione e la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia Carta. E proprio da Oristano vuole partire la Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. «Ci siamo chiesti cosa poter fare – spiega Carla Puligheddu – e abbiamo pensato di iniziare un percorso da Chiara, da un evento tragico che ha toccato tutti noi. Un fatto emblematico della fragilità di certe situazioni e di come sia indispensabile cercare di prevenire». Insegnante, conosce a fondo il mondo unico dell’adolescenza, con le infinite sfaccettature. «Spesso i ragazzi, ma anche i bambini, vivono situazioni di disagio e malessere, in famiglie fragili e disgregate – ha osservato – e ci sono alcuni che alla fine esplodono e sfogano rabbia all’esterno, mentre altri si tengono tutto dentro. In famiglia cercano di fare da aggregante e di riunire i genitori. Chiara viveva con la mamma, forse aveva avvertito qualcosa ma noi non possiamo saperlo».