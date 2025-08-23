Chiamati per una lite, trovano la droga 

I carabinieri sono intervenuti per sedare una discussione in famiglia in una abitazione a Quartucciu ma davanti ad alcuni comportamenti sospetti hanno deciso di andare oltre, perquisendo l’appartamento e trovando hascisc e marijuana. Alla fine Mattia Ghironi, un autista di 33 anni, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fine di spaccio. Ieri mattina c’è stato il processo per direttissima: il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari ha concesso i termini a difesa, come richiesto dal legale del giovane, disponendo poi la scarcerazione in attesa della nuova udienza in programma a inizio settembre.

Le urla

Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte tra venerdì e ieri. Una familiare del 33enne ha chiamato il 112, con il successivo trasferimento della telefonata alla Centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Quartu, chiedendo un intervento per sedare un violento litigio in casa, nella zona di Is Pisus. Dopo pochi minuti, sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile di Quartu, della stazione temporanea di Flumini e una squadra del Nono Battaglione “Sardegna” di Cagliari. Tutti carabinieri che erano già impegnati nella zona in una operazione di prevenzione. Hanno impiegato poco per riportare la calma. Ma prima di andare via dall’abitazione, qualcosa li ha insospettiti decidendo di perquisire la casa.

Il sequestro

Un blitz che ha consentito agli investigatori di recuperare oltre 300 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, di 9 di marijuana, oltre al materiale utile al confezionamento della droga. Il sostituto procuratore ha disposto l’arresto di Ghironi accompagnato prima in caserma per tutti gli accertamenti, e successivamente in una casa per trascorrere la notte in regime di domiciliari. Ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, il 33enne è ritornato in libertà.

La rete

Le indagini non sono finite: i carabinieri stanno cercando di risalire alla provenienza della droga sequestrata e alla reale posizione dell’indagato nella vicenda e a suoi eventuali complici. Da capire se il 33enne conservasse la sostanza stupefacente per altri o se gestisse in prima persona una rete di spaccio. E proprio la notte tra venerdì e ieri, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e della stazione di Flumini, hanno effettuato dei controlli nelle piazze e nelle periferie dei centri dell’hinterland e del litorale, fermando e controllando una trentina di persone. Ieri invece i servizi hanno riguardato soprattutto il litorale. (r. s.)

