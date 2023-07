«Chiamatemi direttrice:  perché sono una donna» 

Non è il tipo di persona che stila graduatorie musicali sulla base del genere o dell’epoca. E non tanto perché Gianna Fratta, apprezzatissima direttrice d’orchestra che già da bambina aveva le idee ben chiare, sia sposata con una star del rock qual è Piero Pelù. «Si tratta di generi completamente diversi. Io sono molto inclusiva, non faccio una valutazione sulla base del genere o dell’epoca: trovo che ci siano pezzi rock, pop o jazz autentici capolavori. Non mi spaventa dirlo. Abbiamo bisogno di tutto. Perché accontentarci?».

Quarantanove anni, ha iniziato gli studi musicali quando ne aveva nove, completando col massimo dei voti la sua formazione accademica in pianoforte e composizione, oltreché in direzione d’orchestra. Diplomata in musica corale e direzione di coro, oltre che in Discipline musicali ha una laurea in Giurisprudenza:« «i miei genitori ci tenevano molto e mi sembrava giusto ripagarli per tutto ciò che hanno fatto per me», confida da Sant’Antioco dove oggi e domani alle 20.30 in piazza Cartagine dirigerà Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari.

Ritorna in Sardegna dopo il successo dello scorso anno.

«Sono molto contenta: la precedente esperienza è stata molto bella, anche per quanto riguarda l’accoglienza. Ci siamo molto divertiti, anche tra noi. Il che non è semplice perché quando si suona all’aperto non è come farlo in teatro. Quest’anno abbiamo un programma diverso rispetto a quello della scorsa estate: molto più sinfonico e fresco, con la celebre Ottava sinfonia di Beethoven e opere di Händel quali Water Music, Messiah, Hallelujah. Il sovrintendente è sempre molto attento a fare un programma che possa piacere a tutti».

In Italia la musica classica è apprezzata da un pubblico adulto.

«È una questione molto dibattuta, legata soprattutto alla necessità di implementare le azioni formative. Molto è stato fatto, anche nelle scuole, ma tanto resta da fare. In altri Paesi, soprattutto estremo Oriente, le famiglie intere assistono ai concerti».

Direttora, direttrice o direttore d’orchestra?

«Direttore è sbagliato: sono donna e anche dal punto di vista grammaticale è scorretto».

Il dibattito sulla declinazione al femminile la appassiona?

«Molto. Abbiamo la fortuna di avere una lingua che ci consente di farlo. Mi fa specie la reticenza che si ha rispetto ai ruoli apicali da attribuire alle donne: da sempre diciamo infermiere e infermiera. Perché non applichiamo la stessa regola che, ripeto, è innanzittutto grammaticale?».

Cosa la preoccupa maggiormente in quanto donna?

«Il cammino delle donne per la propria affermazione è un percorso molto lungo e mi rendo conto che è iniziato da poco. La nostra cultura ci abitua sin da piccoli all’assegnazione dei ruoli e lo si vede anche dai giocattoli che vengono regalati: Pensateci, al bambino la macchina, alla bambina una cucina».

Ci sono occasioni in cui lei si sente più moglie di Piero Pelù e altre in cui lui è più marito di Gianna Fratta?

«No, abbiamo un rapporto del tutto paritario: lui segue me e io seguo lui».

