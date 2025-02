Chiamata alle arti per il Concorso di poesia Pietro Casu 

Il concorso di poesia in lingua sarda Pietro Casu giunge quest’anno alla sua XVII edizione. Il premio, a cadenza biennale, è organizzato dal Comune di Berchidda, con la collaborazione dell’omonima associazione Eredi Pietro Casu.

Il premio è articolato in una sezione unica (con rima o senza rima) a tema libero. Gli scrittori interessati possono partecipare con la presentazione di un solo componimento poetico in lingua sarda, nelle diverse varianti presenti nell’isola. Non è obbligatoria la presentazione delle opere in lingua italiana. Le poesie dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi. I membri della commissione esaminatrice, formata di poeti ed esperti di lingua sarda, saranno resi noti dopo la data di scadenza per la presentazione delle opere. Le poesie dovranno essere recapitate entro il 31 marzo 2025 al seguente indirizzo: Comune di Berchidda, Segreteria Premio Pietro Casu XVII Edizione, piazza del Popolo n.5, 07022 Berchidda (SS). Il Bando del Premio, il verbale della Giuria e i risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Berchidda (www.comune.berchidda.ot.it) e su altri siti d’interesse letterario. La data, l’ora e il luogo della premiazione, prevista tra maggio e giugno 2025, saranno comunicati con largo anticipo.

Il sacerdote a cui è dedicato il prestigioso premio nacque a Berchidda il 13 aprile 1878 e qui morì nel 1954. Negli anni compresi tra il 1910 e il 1929, scrisse una serie di romanzi di carattere sardo che gli procurano un certo prestigio negli ambienti cattolici nazionali. Nel 1910 pubblica, in italiano, Notte sarda il più noto tra i suoi romanzi che fu molto elogiato dalla critica. Il romanzo sarà tradotto anche in tedesco. Il canonico compose anche le famose “Cantones de Nadale”, che ormai sono proposte in moltissime chiese della Sardegna e non solo. Si dedicò inoltre alla stesura di un’imponente opera lessicografica, costituita da migliaia di voci, intitolata Vocabolario Sardo Logudorese-Italiano. Acquistò una fama come predicatore e poeta in lingua sarda.

RIPRODUZIONE RISERVATA