Chia, strade accidentate e rifiuti abbandonati 

Strade non all’altezza della bellezza delle spiagge della zona, servizi igienici non sempre garantiti e la mancanza di una raccolta efficiente dei rifiuti prodotti dai bagnanti: la stagione estiva di Chia non è ancora decollata, ma sugli arenili di Domus de Maria si registrano già i primi problemi.

La critica

A puntare il dito sugli aspetti negativi delle spiagge del litorale mariese è la consigliera di opposizione Roberta Loi, che spiega come l’amministrazione comunale, dopo tutti questi anni, non sia ancora riuscita a valorizzare l’immensa ricchezza di Domus de Maria, con servizi, decoro urbano e ambientale: «Troviamo incredibile che a metà giugno ci siano ancora arenili privi di servizi igienici: nei giorni scorsi un turista anziano si è fatto i bisogni addosso perché nelle spiagge di Campana e Campana dune non c’erano i bagni. Ne avevamo sollecitato l’apertura nelle seduta del Consiglio comunale del 24 aprile e del 30 maggio ma non siamo stati ascoltati».

Loi, inoltre, rimarca l’inadeguatezza delle strade che conducono alle bianche spiagge di Chia: «Sono piene di buche, il trenino dell’hotel Chia Laguna deve fare lo slalom per evitare di far sobbalzare i turisti, e le auto sbattono nelle strade sterrate perché non si possono evitare le voragini disseminate lungo il percorso. A completare questo quadro poco edificante di Chia, i rifiuti che vengono abbandonati perché mancano spazi in cui poterli depositare. I più rispettosi si recano all’ecocentro comunale dove però non viene permesso di conferire i rifiuti se non si è residenti. In questi anni abbiamo sentito tante promesse elettorali, sempre le stesse dal 2010, ma ancora irrealizzate e, considerando che manca un anno alla scadenza del mandato, diremo irrealizzabili».

Il Comune

La sindaca, Concetta Spada replica e chiarisce che negli ultimi giorni anche i bagni chimici (nelle spiagge in cui non sono presenti quelli in muratura) sono entrati in funzione: «I servizi igienici sono aperti al pubblico dal 15 maggio, ma è impensabile che il Comune posizioni un bagno chimico in prossimità di ogni chiosco o stabilimento balneare, anche i gestori devono fare la propria parte per soddisfare le esigenze dei bagnanti. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti vorrei ricordare che il nostro Comune ha intrapreso anni fa una battaglia per garantire l’igiene nelle spiagge: se mettessimo i bidoni sull’arenile verrebbe gettato di tutto e una busta di rifiuti organici sotto il sole per un’intera giornata provocherebbe cattivo odore. La pulizia, in ogni caso, viene eseguita quotidianamente in maniera scrupolosa e a mano, evitando così che i mezzi meccanici entrino nell’arenile». La sindaca chiarisce anche la situazione del cattivo stato delle strade: «Il Comune fa quello che può e interviene su quelle di propria competenza, ma su quelle private non abbiamo alcun titolo per farlo».

