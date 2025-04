Chia Sport Week, conto alla rovescia

Natura, un assaggio di vacanza, competizione. Da anni a Chia gli ultimi giorni di aprile sono dedicati allo sport, cominciato con la mezza maratona e sfociato nella Chia Sport Week. Con la firma di “FollowYourPassion” (e Laguna Running), l’appuntamento si rinnova da venerdì prossimo: tre gare in tre giorni consecutivi.

Si comincia 25 aprile dalla spiaggia di Su Giudeu con la ChiaSwim, di nuoto in acque libere: si può gareggiare su tre distanze alternative: oltre alla più lunga (5 km), ci sono quelle più familiari ai triatleti di 3,8 e 1,9 km (quelle di Ironman e mezzo Ironman).

Sabato 26 la gara di di triathlon che compie dieci anni. Il ChiaTri darà il via alla Triathlon Series 2025, il circuito organizzato da FollowYourPassion che prevede altre quattro prove. Si può scegliere la distanza Sprint (750 m nuoto, 20 km ciclismo, 5 km corsa), Olimpico (1,5-42-10) e Medio (1,9-88-21 km, anche con la formula a staffetta). Partenza ancora da Su Giudeu, percorso ciclistico in uno degli scenari più spettacolari (e più tradizionali per il triathlon) dell’Isola.

La chiusura è affidata alla Chia21, la classica mezza maratona della mattina di domenica 27, arrivata alla tredicesima edizione, anche in questo caso disegnata sui saliscendi della costa di Domus de Maria. Oltre alla distanza canonica di 21,097 km, ci sono la 10 km (competitiva e non) e la 5 km Family Run. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA