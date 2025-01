Chia punta tutto sul turismo verde 

inviato

Domus de Maria. Acquascooter, sci nautico, gonfiabili trainati da veicoli a motore? Non consentiti. Pesca subacquea? Non consentita. Pesca a strascico? Meno che mai. Dai confini col Pinus Village (Pula) fino quasi a Perda Longa (Teulada) per ormeggio, trasporto passeggeri, visite guidate anche subacquee, noleggi di imbarcazioni, piccola pesca, pesca ricreativa, pescaturismo e immersioni individuali o di gruppo serviranno specifiche autorizzazioni, con priorità per gli operatori residenti. Per la navigazione a motore e l’ancoraggio occorrerà seguire delle regole, più severe man mano che dalla zona più ampia (C, sulle mappe) ci si addentra in quella più ristretta e vicina a Capo Spartivento (B), all’interno della quale c’è un rettangolo di mare (Bs) a tutela totale.

Benvenuti nell’Area marina protetta che tutelerà tutta la costa di Domus de Maria, incluse Chia e Cala Cipolla. Area marina già istituita (ci sono già la sede, in un’ala del Municipio, e il logo) ma ancora non operativa: l’iter – complicatissimo – va avanti da 13 anni. Siamo alle battute finali, ma affinché regole e divieti siano efficaci occorrerà attendere ancora un po’.

Lotta allo strascico

«Paesaggio e ambiente sono delicati», dice la sindaca Maria Concetta Spada, che l’Area marina l’ha voluta e ottenuta e la presiede. Quando non ci sono turisti, i fondali di Domus de Maria sono razziati da pescherecci che praticano lo strascico. A raccontarne l’impatto è Federico Ledda, uno degli otto pescatori del paese riuniti, insieme a due “fuori sede”, nella cooperativa “Spirito Santo”, che ha base oltre confine, nel porticciolo di Capo Malfatano (territorio di Teulada): «Le reti per lo strascico – spiega – sono tenute aperte dai divaricatori , grandi sportelli metallici tenuti insieme da una catena. Strisciano sul fondo distruggendo i massi di calcare dei nostri fondali, strappando la posidonia e spesso trascinando via anche le nostre attrezzature». La sindaca annuisce: «I pescherecci hanno asfaltato i nostri fondali. La nave oceanica dell’Ispra ha confermato la drammatica diminuzione di flora e fauna».

Sfida alla burocrazia

Per fermare lo scempio bisognava correre, anche contro la burocrazia: «Le aree marine protette – precisa Spada – si possono istituire solo nelle zone perimetrate in una legge del 1981 dal ministero per l’Ambiente. In quella legge le nostre coste erano insieme a quelle di Teulada». Col poligono militare. Per sganciarle, occorreva una nuova perimetrazione da votare in Parlamento: «Ci siamo riusciti otto anni fa, con un emendamento alla Legge di bilancio del 2017. Ho ho parlato io con senatori e deputati. Devo ringraziare gli uffici e la direzione del Ministero». In paese il percorso è partecipato: «Dal 2018 – continua la sindaca – teniamo incontri pubblici. Ne faremo fino a maggio. Spieghiamo un modello di turismo responsabile fatto di sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità, ricerca scientifica e ripristino dell’ambiente naturale. Un modello che pratichiamo già: abbiamo aderito a Natura 2000 per la tutela dei nostri stagni, stiamo ripiantando la posidonia nei fondali di Cala Cipolla».

Operatori ottimisti

Il modello piace agli operatori. Emanuele Maddaloni è titolare di un’azienda che gestisce alcuni ormeggi nel porticciolo di Malfatano e fa parte dell’associazione di protezione civile locale: «Spero in un incremento del lavoro unito alla tutela dell’ambiente. Chi verrà qui in barca potrà ancorare solo in alcune zone, mentre in altre no, per difendere la posidonia. Le barche con bagno e cucina potranno entrare solo se dotate di vasche di accumulo per le acque nere».

«Sarà un volano per il turismo di tutta la zona», sorride Samuele Secci, titolare dello stabilimento “Dune di Campana”, fra la spiaggia di Chia e Su Giudeu: «Ma soprattutto tutelerà il mare, nostro bene principale. Porterà una crescita della coscienza ambientale, e ce n’è bisogno. Io ho 52 anni, mia figlia 19: la sua generazione, grazie a Dio, ha tutt’altra sensibilità rispetto alla nostra. Dobbiamo crescere».

Federico Ledda, oltre a far parte della coop, è anche titolare di un’attività di pescaturismo: «Mi fa piacere che sia stata istituita una zona di tutela totale», dice. È la zona Bs, la più piccola e quella con i vincoli più tassativi: «Lì si potrà solo guardare i pesci», sorride la sindaca.

Controlli e pale offshore

«Sarà decisivo il tema dei controlli», aggiunge Ledda. Il Comune ha già avviato i contatti con la Capitaneria di porto. Ma non si pensi che regole, divieti e multi scattino dall’oggi al domani: «A fine mese – spiega Concetta Spada – porterò al Ministero la bozza del regolamento di attuazione, sul quale dovremo aspettare una pronuncia. Da qui a maggio terremo altri incontri con la cittadinanza. E intanto stiamo stendendo il progettino per il posizionamento delle boe». Le vedremo già quest’estate, le boe? «Difficile».

In compenso, la sindaca di Domus de Maria confida in un effetto positivo ulteriore dell’Area marina protetta: «Ci darà più forza nella lotta contro i progetti di parchi eolici offshore che minacciano il nostro bellissimo e delicato paesaggio marino».

