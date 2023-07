Chia, incubo rifiuti per gli stabilimenti balneari 

Per smaltire la mole di rifiuti prodotta dai loro stabilimenti – ai quali spesso si aggiunge anche quella lasciata dai bagnanti – hanno dovuto acquistare dei furgoni, che quotidianamente scaricano all’ecocentro comunale: i titolari delle concessioni balneari di Chia ogni giorno sono costretti a fare i conti con la mancanza di un servizio di raccolta dell’immondizia. A rendere la situazione più complessa per chioschi e stabilimenti balneari è l’assenza di cestini portarifiuti lungo le spiagge del litorale mariese: in teoria i bagnanti dovrebbero riportarsi i rifiuti a casa o recarsi all’ecocentro comunale, ma non tutti si comportano civilmente.

I disagi

Fabrizio Branca, titolare dello stabilimento della spiaggia di Sa Colonia, racconta le difficoltà giornaliere nel conferire i rifiuti all’ecocentro: «In tutti gli stabilimenti delle costa i mezzi della nettezza urbana non arrivano, quindi siamo stati costretti ad acquistare dei furgoni per effettuare da noi lo smaltimento. Ai rifiuti prodotti dai nostri clienti si aggiungono quelli dei bagnanti che spesso chiedono di usufruire dei nostri cestini: non li biasimo, trovo assurdo doversi riportare a casa l’immondizia, soprattutto per i turisti che non conoscono la nostra zona e non sanno dov’è l’ecocentro. Questo modo di gestire le spiagge sta uccidendo il turismo a Chia, non basta avere un mare da favola se non ci sono servizi».

I cumuli

Spesso la mancanza di un punto di raccolta dei rifiuti a ridosso della spiaggia provoca la comparsa di cumuli di sacchetti abbandonati da chi proprio non ha nessuna intenzione di portarseli appresso dopo una giornata trascorsa al mare. «I cumuli – racconta la consigliera di minoranza Roberta Loi – vengono rimossi ma puntualmente il giorno dopo ricompaiono accanto ai bagni chimici. Quando era attivo l’ecocentro accanto al Chia Laguna chiunque poteva andare lì e conferire i rifiuti ma da quando la piattaforma ambientale è stata trasferita, per chi non conosce Domus de Maria è difficile arrivarci. Trovo inconcepibile che i titolari di chioschi e stabilimenti, gli unici a garantire sevizi nelle nostre spiagge, siano costretti a occuparsi anche del conferimento dei rifiuti. La verità è che Chia non riesce a progredire: mancano ancora marciapiedi e illuminazione pubblica e non c’è neppure una piazzetta dove potersi sedere per mangiare un gelato».

La sindaca

La sindaca, Concetta Spada, ricorda il motivo per il quale i mezzi della raccolta differenziata non ritirano i rifiuti degli stabilimenti: «C’era stato un accordo tra i titolari delle concessioni e il Comune. E comunque il centro di raccolta è aperto quasi tutto il giorno. I cestini nelle spiagge sono stati eliminati perché erano un ricettacolo di rifiuti indifferenziati di ogni genere: a fine giornata pullulavano di buste che emanavano cattivi odori e spesso erano presenti anche vermi. Portarsi a casa quanto prodotto durante una giornata trascorsa al mare non è un grande sacrificio: in ogni caso tutti i giorni le spiagge vengono pulite a mano per rimuovere ogni genere di rifiuto».

