Chia e Pula, litorale promosso: nessun inquinamento 

Mare pulito, nessuna traccia di liquami né a largo né a riva. Tra Pula e Chia nessun allarme, al contrario di quanto è accaduto domenica scors al Poetto di Cagliari. L’episodio accaduto nella spiaggia dei centomila ha suscitato preoccupazioni per l’inquinamento, ma i sindaci dei Comuni interessati della costa sud-occidentale hanno voluto rassicurare cittadini e turisti. Le autorità locali hanno confermato che le spiagge di Nora e Chia non risultano coinvolte direttamente nell’incidente e che la qualità delle acque in queste aree è costantemente monitorata, senza evidenze di contaminazioni.

«Nel nostro territorio è tutto sotto controllo – dichiara il sindaco di Pula Walter Cabasino – L’Arpas effettua continuamente sopralluoghi sulla costa e non ha lanciato nessun allarme. I liquami sono un pericolo per l’ambiente, ma per il momento le spiagge di Pula non sono state toccate dall’inquinamento. Tuttavia, rimaniamo vigili sulla situazione del nostro mare».

Dello stesso avviso anche la sindaca di Domus de Maria Concetta Spada: «Ci sono parecchi pescatori e guide turistiche che lavorano sul mare e nessuno ha segnalato nulla. Le spiagge di Chia non sono rimaste coinvolte dall’inquinamento. Né dalle forze deputate al controllo sul territorio né dagli operatori del settore»

«Sono episodi che si ripetono puntualmente – ricorda Alberto Bortolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna – agosto è il mese di maggior probabilità statistica in quanto è il mese delle vacanze, in spiaggia e in barca, di tutti, anche dei più maleducati e quindi sgraditi in un territorio come il nostro che fa, del pregio ambientale, il proprio valore e la propria bandiera». (f. c.)

