Chi vuole “Sa macchina beccia”? 

Abbandonato, imbrattato da graffiti e, ora, in vendita: è la sorte di San Giorgio, “Sa macchina beccia”, l’impianto minerario, costruito nel 1870, a Sedda Moddizis. È simbolo di archeologia industriale dal 1992, periodo in cui in Sardegna nasce la consapevolezza di voler tutelare i beni che hanno fatto la storia del territorio.

L’inserzione

Sembra di essere dentro “Totòtruffa 62", celebre film in cui il principe Antonio De Curtis vende ai turisti la Fontana di Trevi. Ma è tutto vero, legale e a portata di click: l’annuncio è su internet in uno dei siti delle agenzie immobiliari più prestigiose e con vari richiami sparsi nella rete: è comparso mercoledì 12 luglio. Se si chiedono informazioni, l’agente, che cura la trattativa, conferma con gentilezza che, come è scritto nelle indicazioni, è proprio il monumento minerario. «Appartiene a un privato – chiarisce – non c’è alcuno ostacolo alla vendita».Questo iconico pezzo di storia costa 442.270 euro, 116 euro al metro quadro per: “castello 2 piani, 3.799 metri quadri commerciali, 850 metri quadri calpestabili, 12 locali, 4 bagni, appezzamento di 140.436 metri quadri”.

È tutto nero su bianco corredato di foto panoramiche. “Sull’altopiano di San Giorgio – si legge - di fronte, in lontananza, la miniera di Monteponi e la città di Iglesias, vi è una costruzione che appare imponente e inaspettata, come un’archeologia industriale immersa nella macchia mediterranea sull’altopiano della miniera San Giorgio, una interessante struttura architettonica dove le merlature che adornano questo edificio ricordano un castello medioevale. Sa Macchina Beccia è stata costruita nel 1870, pur essendo un pozzo di estrazione mineraria noto come pozzo Santa Barbara, viene chiamata in lingua Sarda Sa Macchina Beccia, la Macchina Vecchia. Veniva chiamata così perché all’interno era presente una grossa macchina a vapore che serviva a sollevare il minerale estratto dalle viscere della terra, soprattutto galena argentifera. Il Castello Medievale insiste su una superficie di macchia mediterranea estesa circa mq 140.436”.

La sorpresa

Il sindaco di Iglesias Mauro Usai, presidente della Comunità del Parco geominerario non nasconde la sorpresa. «Verificheremo – spiega – non sono preoccupato che un bene storico possa essere acquistato da un privato perché è vincolato: qualsiasi operazione deve essere autorizzata ed eseguita a norma di legge». Ma il Comune di Iglesias potrebbe comprare Sa macchina beccia?: «Ogni acquisizione – continua Usai – deve essere verificata dalla Corte dei conti o segue procedure legate al finanziamento che si utilizza”.

