Chi vuol essere il prossimo sindaco? 

A Guspini, in vista delle elezioni comunali previste per la primavera 2026, iniziano a delinearsi gli schieramenti che proveranno a guidare il paese. Da una parte, i giovani chiedono di partecipare attivamente alla vita politica locale, mentre l’attuale sindaco Giuseppe De Fanti non ha ancora sciolto le riserve sulla propria ricandidatura. L’opposizione invece appare compatta nel proporre una lista civica che superi i tradizionali colori di partito.

Rinnovamento

Tra i promotori del rinnovamento giovanile ci sono Matteo Pisu, 24 anni, e Alessio Arriu, 29. Tesserati con i Progressisti, lanciano un messaggio chiaro: «Serve un rinnovamento giovane per il futuro politico di Guspini e manifestiamo la volontà di costruire un percorso condiviso che dia spazio a volti nuovi, energie fresche e idee capaci di raccogliere l’eredità della tradizione politica guspinese. Oggi più che mai c’è bisogno di aprire il campo a chi non ha ancora avuto voce, immaginando un progetto innovativo, inclusivo e costruito assieme alla comunità».

Il sindaco De Fanti accoglie positivamente l’iniziativa: «Ben vengano i giovani che vogliono impegnarsi e che possano invertire la tendenza di progressivo abbandono dell'interesse verso la cosa pubblica. Le porte dei partiti sono spalancate». Sul proprio futuro aggiunge: «Per la futura amministrazione spero si trovi una nuova e valida guida che possa proseguire i programmi avviati in questi anni». Anche Filippo Usai, 29 anni, consigliere comunale della maggioranza, sottolinea le difficoltà dei giovani a farsi ascoltare: «Costituire un gruppo di ragazzi che lavori in maniera coesa è fondamentale per portare cambiamenti reali nella comunità. Si deve costruire un processo partecipativo che consenta di condividere bisogni e istanze. Molti giovani guspinesi hanno scelto di restare, hanno voglia di lavorare e pur senza una tessera di partito si impegnano per il paese».

Non bandiere ma metodo

Dall’altro lato si colloca l’attuale minoranza. «Non siamo un’alternativa fatta di bandiere di partito – affermano – ma di metodo: vorremmo un’amministrazione che riparta dalle persone, trasparente e capace di mantenere un confronto continuo con i cittadini». Questo percorso, avviato dieci anni fa, oggi trova continuità in Simona Cogoni e nel gruppo Impari: «A livello locale – spiega lei – la spinta partitica non è positiva. Troppe decisioni calate dall’alto, senza un reale coinvolgimento della popolazione. Noi vogliamo ribaltare questo metodo». Il gruppo Impari è consapevole delle difficoltà nell’amministrare un centro come Guspini, segnato da risorse ridotte, ma dichiara di essere pronto a farsi carico di responsabilità chiare grazie all’esperienza maturata in dieci anni di opposizione. L’obiettivo è dare vita a una lista civica che incarni questi principi, con un «approccio basato sulla vicinanza, sull’ascolto e su un modo di amministrare diverso e trasparente».

