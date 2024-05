«Chi vive qui non ha colpe», scontro sui Campi Flegrei 

Napoli. La gente dei Campi Flegrei ha diritto di vivere nella terra dov’è nata e non può essere colpevolizzata per questo: i sindaci dei Comuni interessati e lo stesso governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fanno quadrato e bocciano le parole del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che ha tra l’altro detto che chi ha scelto di vivere in quell’area «sapeva dei rischi» ed ha parlato della possibilità di aiuti a chi lascerà la zona. «Non vogliamo elemosine, ma interventi per la messa in sicurezza degli edifici», la replica secca del sindaco di Bacoli, Gerardo Josi della Regione. «Non dobbiamo prendere in giro la gente, non dobbiamo fare demagogia», tuona De Luca, che torna a chiedere l’estensione del sisma bonus all’area flegrea. «E non possiamo neanche attribuire a chi è nato in quel territorio la responsabilità di essere nato lì. Sappiamo che è un territorio difficile. Qual è l’alternativa? Dobbiamo evacuare tutta l’area interessata sul Vesuvio o dai Campi Flegrei e Pozzuoli? Manteniamo una posizione di grande equilibrio e grande misura», dice il governatore. Musumeci annuncia che le misure del governo saranno all’attenzione del prossimo Cdm, ipotizza esercitazioni due volte al mese con una razionalizzazione della Protezione civile.

