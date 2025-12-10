VaiOnline
La stretta
11 dicembre 2025

Chi va negli Usa dovrà mostrare l’attività sui social 

Stretta sui visitatori stranieri, nel mirino anche gli italiani  

NEW YORK. Donald Trump lancia una nuova stretta per regolare il movimento dei visitatori stranieri negli Stati Uniti. Dall’anno prossimo i turisti che vogliono arrivare negli States con l'Esta (e quindi anche gli italiani) potrebbero dover fornire alle autorità americane la cronologia degli ultimi cinque anni dei loro social media, oltre a una lunga lista di informazionali personali, quali i loro indirizzi email degli ultimi dieci anni e il luogo di nascita e residenza di genitori, marito o moglie, fratelli e figli. Potrebbe diventare obbligatorio anche l'inserimento di un selfie nella domanda per richiedere l'autorizzazione a viaggiare.

Possibili modifiche

La nuova proposta dell'amministrazione Trump è stata pubblicata sul Federal Register, la gazzetta ufficiale americana, e non è detto che sia quella definitiva. Il provvedimento, infatti, per i prossimi 60 giorni sarà soggetto a commenti da parte del pubblico e non è escluso che qualcosa possa cambiare. Se la misura sarà approvata, il controllo dei social media (pallino di Trump e già previsto per i visti H-1B) diventerà un elemento obbligatorio della domanda per ottenere l'Esta, che dovrà essere corredata da un selfie così da migliorare il monitoraggio e consentire di identificare al meglio se chi ha i documenti è il loro legittimo possessore.

Coinvolti 42 paesi

I paesi che partecipano all'Esta (Electronic System for Travel Authorization: è un'autorizzazione elettronica di viaggio obbligatoria per i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program, che permette di entrare negli Stati Uniti senza visto per soggiorni turistici, d'affari o di transito fino a 90 giorni, compilando una semplice domanda online prima della partenza) sono 42, inclusi l'Italia, il Regno Unito, la Corea del Sud e il Giappone.

Nel sistema attualmente in vigore, le informazioni richieste al viaggiatore sono limitate e sono accompagnate da pagamento di una commissione di 40 dollari.

Le ricadute sui Mondiali

Il provvedimento potrebbe entrare in vigore nel 2026, complicando gli arrivi turistici per i mondiali di calcio. Il rischio è che i tempi di attesa più lunghi per ottenere l'autorizzazione scoraggino i tifosi, che avrebbero una maggiore probabilità di essere segnalati per controlli più approfonditi.

«Il nuovo metodo – hanno osservato alcuni esperti legali – prevede il monitoraggio del dibattito online e la possibilità di negare il permesso di viaggio discrezionalmente, in base a quello che piace o meno rispetto alle politiche in vigore. Sarà interessante vedere l'impatto sui numeri del turismo». Altri invece hanno messo in evidenza i rischi che tale sistema comporta per le libertà civili, inclusa quella di espressione.

Turismo in crisi

Da quando Trump è entrato in carica il numero di turisti negli Stati Uniti è calato. A rinunciare alle vacanze a stelle e strisce sono stati soprattutto i canadesi, dopo che il presidente per mesi ha portato avanti una campagna per fare del Canada il 51° Stato americano. Secondo le stime del World Travel & Tourism Council gli Stati Uniti saranno l'unico paese che quest'anno registrerà un calo della spesa dei visitatori stranieri.

