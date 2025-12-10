Chi va negli Usa dovrà mostrare l’attività sui social 

NEW YORK. Donald Trump lancia una nuova stretta per regolare il movimento dei visitatori stranieri negli Stati Uniti. Dall’anno prossimo i turisti che vogliono arrivare negli States con l'Esta (e quindi anche gli italiani) potrebbero dover fornire alle autorità americane la cronologia degli ultimi cinque anni dei loro social media, oltre a una lunga lista di informazionali personali, quali i loro indirizzi email degli ultimi dieci anni e il luogo di nascita e residenza di genitori, marito o moglie, fratelli e figli. Potrebbe diventare obbligatorio anche l'inserimento di un selfie nella domanda per richiedere l'autorizzazione a viaggiare.

Possibili modifiche

La nuova proposta dell'amministrazione Trump è stata pubblicata sul Federal Register, la gazzetta ufficiale americana, e non è detto che sia quella definitiva. Il provvedimento, infatti, per i prossimi 60 giorni sarà soggetto a commenti da parte del pubblico e non è escluso che qualcosa possa cambiare. Se la misura sarà approvata, il controllo dei social media (pallino di Trump e già previsto per i visti H-1B) diventerà un elemento obbligatorio della domanda per ottenere l'Esta, che dovrà essere corredata da un selfie così da migliorare il monitoraggio e consentire di identificare al meglio se chi ha i documenti è il loro legittimo possessore.

Coinvolti 42 paesi

I paesi che partecipano all'Esta (Electronic System for Travel Authorization: è un'autorizzazione elettronica di viaggio obbligatoria per i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program, che permette di entrare negli Stati Uniti senza visto per soggiorni turistici, d'affari o di transito fino a 90 giorni, compilando una semplice domanda online prima della partenza) sono 42, inclusi l'Italia, il Regno Unito, la Corea del Sud e il Giappone.

Nel sistema attualmente in vigore, le informazioni richieste al viaggiatore sono limitate e sono accompagnate da pagamento di una commissione di 40 dollari.

Le ricadute sui Mondiali

Il provvedimento potrebbe entrare in vigore nel 2026, complicando gli arrivi turistici per i mondiali di calcio. Il rischio è che i tempi di attesa più lunghi per ottenere l'autorizzazione scoraggino i tifosi, che avrebbero una maggiore probabilità di essere segnalati per controlli più approfonditi.

«Il nuovo metodo – hanno osservato alcuni esperti legali – prevede il monitoraggio del dibattito online e la possibilità di negare il permesso di viaggio discrezionalmente, in base a quello che piace o meno rispetto alle politiche in vigore. Sarà interessante vedere l'impatto sui numeri del turismo». Altri invece hanno messo in evidenza i rischi che tale sistema comporta per le libertà civili, inclusa quella di espressione.

Turismo in crisi

Da quando Trump è entrato in carica il numero di turisti negli Stati Uniti è calato. A rinunciare alle vacanze a stelle e strisce sono stati soprattutto i canadesi, dopo che il presidente per mesi ha portato avanti una campagna per fare del Canada il 51° Stato americano. Secondo le stime del World Travel & Tourism Council gli Stati Uniti saranno l'unico paese che quest'anno registrerà un calo della spesa dei visitatori stranieri.

