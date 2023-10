Chi si rivede: in 45’  Mancosu ricorda quanto è prezioso 

Il Cagliari che non ti aspetti è sceso in campo con l'abito tattico che i rossoblù sembrano portare con più naturalezza, il 4-3-1-2. Anche perché per la prima volta in stagione il tecnico ha potuto contare sul trequartista principe della sua rosa, Marco Mancosu. Che a Salerno ha gettato via anche le ultime bende e, in 45 minuti, ha fatto capire quanto sia mancato al Cagliari in questo delicato avvio di stagione.

La scelta

L'ultima volta al San Nicola di Bari, l'ingresso nel finale a benedire la zampata da Serie A di Pavoletti. Mancosu aveva stretto i denti gettando il cuore oltre l'ostacolo. Una promozione arrivata anche grazie al suo bottino di 5 gol, altrettanti assist e tanto altro. Poi il calvario: il ginocchio continua a far male e, a fine luglio, l'intervento in artroscopia a Villa Stuart per la lesione parziale del legamento collaterale mediale. Tre mesi di stop e, come non bastasse, in prossimità del rientro, un piccolo stiramento che allunga i tempi di recupero. Benedetta sosta, che ha permesso a Mancosu di spazzar via anche gli ultimi problemi e rispondere “Obbedisco” alla chiamata di Re Claudio. Che a Salerno ha spiazzato tutti, compreso Inzaghi, già colpito e affondato da Mancosu qualche mese fa a Reggio Calabria.

Ricominciamo

A 35 anni come fosse la prima volta. Mancosu ha sognato per anni di giocare di nuovo in Serie A con la squadra del cuore. L'ultima volta una vita fa, il 17 maggio del 2009, i 9' finali di un Reggina-Cagliari di fine stagione. Quattordici anni dopo, riecco la Serie A di rossoblù vestito. Quarantacinque minuti al piccolo trotto, cercando soprattutto di ritrovare il fiato e la posizione. Pochi palloni toccati, ma sempre ad altissima qualità. Come l'assist col contagiri a mandare a segno Luvumbo, annullato solo per un fuorigioco di pochi centimetri. Le statistiche parlano di un dribbling riuscito, sei passaggi riusciti, di cui due sulla trequarti, la ricerca continua della giocata verso la porta avversaria e pure due palloni recuperati. Abbastanza per annunciare, urbi et orbi, che Mancosu è tornato e vuole riprendersi il Cagliari per mantenerlo nel Paradiso ritrovato. (al.m.)

