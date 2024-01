“Chi segna vince” Dal declino al super successo Così le Samoa diventano mito 

Dopo la recente parentesi trascorsa nell’universo dei cinecomics, il regista premio Oscar Taika Waititi torna alle vite comuni con uno spunto originale che non manca della sua buona dose d’ironia. Tratto dal pluripremiato documentario “Next goal wins”, “Chi segna vince” racconta le incredibili vicende che han portato la squadra nazionale di calcio delle Samoa Americane dal più rovinoso declino alla strada verso il riconoscimento planetario. Dopo la peggior sconfitta nella storia della Fifa Word Cup subita nel 2001 col deplorevole risultato di 31-0 contro l’Australia, l’allenatore Thomas Rongen viene incaricato di risollevare le sorti del team. Ciò che scopre è un contesto in cui la tradizione e i legami umani rivestono un importanza ben lontana dal cieco raggiungimento dell’obiettivo. Provato da vicende personali molto dolorose, il coach troverà nel valore delle diversità una via verso il successo e l’occasione per ricominciare.

Siamo di fronte a una commedia che predilige l’elemento comico alla ricostruzione scrupolosa dei fatti accaduti. La scelta funziona soprattutto nel contrasto tra le abitudini del protagonista e quelle più improbabili della popolazione locale, al netto di qualche gag un po’ fine a se stessa che aggiunge ben poco alla narrazione. Ben più chiaro il messaggio di fondo, percepibile soprattutto nel senso di coesione e nel reale significato del gioco di squadra. Un titolo che pur mancando delle finezze ammirate nel precedente “Jo Jo rabbit” riesce ugualmente ad intrattenere e suscitare più di qualche sorriso, specie ricordando ciò che davvero conta nella vita aldilà del mero risultato (g.s.).