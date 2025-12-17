Chi saranno i vincitori del Premio Grazia Deledda? 

Atto finale domani a Nuoro per la XVII edizione del Premio letterario nazionale Grazia Deledda. Appuntamento alle 17.30 all’auditorium Lilliu dell’Isre per la serata di gala durante la quale sarà svelato il nome del vincitore 2025 nonché verranno assegnati i quattro premi speciali: quello intitolato ad Andrea Camilleri per la Narrativa, il Maria Giacobbe ancora per la Narrativa e i due della Saggistica, Marino Moretti e Giuseppe Dessì. In finale sono giunti dieci romanzi, otto saggi e due volumi che dovevano avere per tema la grande scrittrice nuorese vincitrice del Nobel nel 1926.

Narrativa

Per la Narrativa si contenderanno i titoli lo scrittore e giornalista de L’Unione Sarda Francesco Abate con “Gli indegni” (Einaudi), il neo vincitore dello Strega Andrea Bajani con “L’anniversario” (Feltrinelli), Alberto Capitta con “La pastora” (Il Maestrale), Gianrico Carofiglio con “L’orizzonte della notte” (Einaudi), il Premio Scerbanenco Maurizio De Giovanni con “Il pappagallo muto” (Rizzoli), Helena Janeczek con “Il tempo degli imprevisti” (Guanda) vincitrice di Strega e Campiello nel 2018, Melania Mazzucco (Premio Strega nel 2003) con “Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne” (Einaudi), Roberto Saviano con “L’amore mio non muore” (Einaudi), Nadia Terranova con “Quello che so di te” (Guanda) e Sandro Veronesi con “Settembre nero” (La nave di Teseo) che vanta la doppia vittoria di Strega e Campiello.

Saggististica

Ed ecco i finalisti della Saggistica: l’editorialista de L’Unione Sarda e finalista dello Strega Saggistica Alessandro Aresu con “Geopolitica dell’intelligenza artificiale” (Feltrinelli), il magistrato Gianni Caria con “Rosario va in pensione” (Il Maestrale), il critico Piero Dorfles con “Le parole del mare” (Sellerio), lo psiconalista Massimo Recalcati con “La luce e l’onda” (Einaudi), il fisico Carlo Rovelli con “Sull’uguaglianza di tutte le cose” (Adelphi), la professoressa Eugenia Tognotti con “Del coraggio e della passione. L’avventurosa storia di Adelasia Cocco” (FrancoAngeli) e Giuliano Vigini con “Il peccato e la grazia” (Bibliotheka).

Su Deledda

Due in finale i titoli di saggistica dedicati a Deledda: Davide Barella con “Grazia Deledda. Gli anni della Riviera Ligure” (Catartica) e Alessandra Cattani con “Grazia Deledda e la Russia”, FrancoAngeli. Già premiato alla carriera Umberto Galimberti mentre Giovanni Pirodda riceverà il Premio Fondazione La rinascita. La serata sarà introdotta da Antonio Rojch e interverranno il sindaco Emiliano Fenu, l’assessora alla Cultura Natascia Demurtas, il presidente dell’Isre Stefano Lavra, il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, il presidente della commissione Narrativa Aldo Maria Morace, il rettore di Sassari Attilio Mastino e i docenti universitari Dino Manca, Alessandra Cattani, Simone Pisano e Francesco Delpiano. In collegamento streaming il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e Luca Saba della Fondazione Deledda. Interverrà il coro Eufonia di Gavoi e andrà in scena “Lo specchio” dalla novella deleddiana “La fonte nascosta” con Luca Lobina e Ludovica Cadeddu. (red. cult.)

