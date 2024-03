Chi sarà eletto presidente del Consiglio? 

Con le prossime dimissioni dalla carica da presidente del Consiglio del neo eletto consigliere regionale Alessandro Pilurzu, cominciano le prime consultazioni che porteranno alla scelta del sostituto.

I nomi possibili

Una scelta che appare tutt’altro che semplice e scontata in virtù dei disequilibri manifestatisi dalle varie uscite da diversi gruppi di alcune figure (rimaste nella maggioranza) e dall’esito delle elezioni regionali. Il ruolo da presidente potrebbe rappresentare un’opportunità di assestamento, ma anche una dinamica in grado di creare nuove crepe nel governo cittadino. Nessuno dei protagonisti avanza delle ipotesi, ma il ventaglio dei nomi che circolano non può essere di certo troppo ampio; qualora s’intendesse sostituire Pilurzu con un membro della propria lista, Alberto Plaisant sarebbe l’indiziato numero uno, ma l’ipotesi è poco quotata e a girare sono anche le voci su Carlotta Scema (Pd), Simone Pinna (gruppo misto), Nicola Concas e Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias) e sopratutto della capogruppo del Pd Franca Fara, la quale sul riequilibrio delle deleghe afferma: «Alcune sarà naturale effettuarle, il Pd avanzerà una proposta politica che non sarà di certo in contrapposizione con l’azione amministrativa. Sarà una richiesta che si farà anche alla luce del risultato delle elezioni regionali».

Le ipotesi

Alessandro Lorefice non ha mai smentito le voci che lo volessero fuori dalla maggioranza e la possibilità d’essere investito dal ruolo di presidente, lo porterebbe a propendere per il prosieguo dell’appoggio ad Usai e ad ottenere quel riequilibrio delle deleghe che ha sempre rivendicato: «Se dovesse arrivare una proposta dal sindaco o da altri componenti della maggioranza, la accogliere con piacere mettendo a disposizione dell’Aula la mia competenza e l’esperienza maturata. - afferma Lorefice - Un rimpasto non significa per forza bocciare l’operato di chi sta’ lavorando, ma dare la possibilità ai consiglieri d’avere una giusta rappresentanza in Giunta».

Per Simone Pinna (nel gruppo misto nell’attesa della costituzione di “Progetto Sardegna”, nel quale farà parte anche Marco Loddo) sarebbe opportuno non ci siano fughe in avanti sui nomi: «Quella del presidente deve essere una figura di garanzia di un organo elettivo quale è il Consiglio e che viene deliberatamente scelto nelle dinamiche di maggioranza e opposizione. Quest’ultimo spero sia il criterio che verrà utilizzato per la scelta».Federico Melis (gruppo misto) auspica possa trattarsi di una figura sopra le parti e che corrisponda ad un profilo autorevole e rappresentativo. «Considerata la delicatezza del ruolo - dichiara Luigi Biggio, consigliere d’opposizione di FdI e vice presidente del Consiglio - venga venga incaricata una persona d’esperienza e non con poche presenze in Aula sul curriculum».Intanto Simone Saiu (Insieme) predica celerità: «I bisogni della comunità sono impellenti e l’attività amministrativa necessita di costanza».

