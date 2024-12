Chi salverà il mondo? La Sardegna  “Never too late”, il futuro è già qui 

Le prime immagini parlano chiaro: due dei protagonisti fuggono per le gallerie di Porto Flavia e una volta sul precipizio devono decidere se farsi catturare dai militari del terribile colonnello Piras o saltare in mare. Nessun dubbio: è la Sardegna al centro della nuova serie tv targata Rai Play “Never too late”, ambientata nella nostra Isola in un futuro non poi tanto lontano ma in preda a una nuova emergenza pandemica.

I luoghi

Non solo la serie di dieci puntate (prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia) è stata girata nel Sulcis e nell’Oristanese ma la sua spina dorsale narrativa mette al centro i nostri territori. Su tutti la fantascientifica zona boschiva di Nur (68 mila ettari), uno dei pochi polmoni verdi restati a disposizione del pianeta per la sua sopravvivenza. Nel mondo è venuto a mancare l’ossigeno ed è il Sulcis a fornire un ottimo e sacro approvvigionamento. Così sacro da essere zona vietata a ogni contaminazione umana. Off limits.

I temi

Una riserva che deve restare inviolabile a discapito della vita dei sardi che fanno i conti (come il resto della Terra) con un processo inesorabile di desertificazione e cronica siccità. Siamo nel 2046 ma in fondo non così lontani dalle problematiche dei nostri giorni segnati da una grave emergenza idrica. Il tutto viene gestito secondo regole militari imposte in tutta Italia dalle Milizie verdi che impone grandi sacrifici per tutti. Basti pensare che è vietato recarsi in spiaggia e fare il bagno (in Sardegna!) ma persino toccare le foglie di un albero.

Giovani adulti

E chi più dei giovani non riesce a sopportare un mondo di segregazione? regole comportamentali rigide di un lockdown ben più dispotico di quello che abbiamo dovuto sopportare con il Covid? Ed è, infatti, un gruppo di tre ragazze e due ragazzi ad essere protagonista della fiction. Questo anche perché la storia diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico è principalmente dedicata a un pubblico che oggi viene etichettato come young adult, non più adolescenti ma non ancora definitivamente adulti.

Il messaggio

«Volevamo raccontare il presente nel futuro, cosa potrebbero affrontare i nostri nipoti e non poteva che essere uno scenario distopico - spiega Camilla Paternò, che firma le sceneggiature dei dieci episodi con Simona Coppini e Federica Pontremoli, in collaborazione con De Chirico -. Un po’ come si fa adesso con gli animali nei safari, la natura viene protetta con dei recinti. Una realtà nella quale i ragazzini non hanno mai visto i boschi o il mare, non sanno cos'è il fieno o l'odore di una rosa». Spiega il regista Vignolo: «Siamo partiti dal desiderio di questi ragazzi di riappropriarsi del rapporto con la natura e per farlo devono trasgredire. Noi umani abbiamo bisogno di contatto e i ragazzi, a contatto con la natura, cambiano». Tanto più se la natura è rappresentata dalle nostre spiagge e i nostri territori. (f. a.)

