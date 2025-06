«Chi sa smascheri gli aguzzini del gatto bruciato vivo» 

«Chi sa parli, altrimenti gli aguzzini di Tigro (il gatto bruciato vivo il 3 febbraio scorso a Dolianova) rimarranno impuniti». A rivolgere un appello accorato ai testimoni del vile gesto, costato atroci sofferenze al povero animale, è l’associazione Fierogatto che ha prestato le prime cure a Tigro per poi seguirne passo passo la degenza in una clinica specializzata fino alla morte avvenuta il 23 febbraio, dopo 20 giorni di agonia. «Trascorsi 6 mesi dalla denuncia se non si trovano prove sui colpevoli l’inchiesta verrà archiviata – spiega l’avvocato Francesca Cogoni che sta seguendo il caso – abbiamo ricevuto la notifica dalla Procura, ci sono ancora più o meno 15 giorni di tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione ma servono nuovi elementi». Prove che solo i testimoni oculari possono fornire.

«Nella nostra denuncia abbiamo indicato nomi e cognomi dei presunti responsabili – dice la presidente di Fierogatto Simona Contu – elementi ricavati da segnalazioni anonime, anche se circostanziate, che abbiamo raccolto subito dopo i fatti. Tutto questo però non basta. Chi ha assistito alla violenza deve presentarsi e raccontare cosa ha visto. Solo così si potrà fare giustizia». La vicenda del gatto Tigro ha sollevato un’ondata di indignazione, non solo a livello locale, con la dura presa di posizione di associazioni nazionali. «Purtroppo è servito a poco – spiega l’avvocato Cogoni– senza un testimone disposto a parlare i colpevoli rimarranno impuniti e a rappresentare un pericolo per tutti. Chi fa del male a un animale è capace di farlo anche a un essere umano. Ci sono studi scientifici che lo dimostrano. Se vogliamo cambiare le cose dobbiamo avere il coraggio di esporci».

E proprio il coraggio è mancato a chi poteva smascherare i colpevoli. Senza esito anche la taglia di mille euro promessa dal deputato Ugo Cappellacci a chi avesse fornito notizie utili. Ma nessuno vuole arrendersi. A chiedere alla Procura di andare avanti c’è anche la Leidaa, l’altra associazione che aveva presentato denuncia lo scorso febbraio: «Chiederemo una proroga delle indagini – annuncia la presidente Anna Rita Salaris – questa vicenda non può concludersi con un’archiviazione». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA