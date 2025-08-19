«Chi sa la verità è ora che parli» 

Undici anni dopo la tragica morte di Antonello Mereu, tutto ciò che resta è il dolore. La voce roca dei genitori Filomena Patteri e Gianni Mereu trasmette la stanchezza di chi non si è mai rassegnato, nonostante indifferenza, silenzi, indagini archiviate. In una lettera aperta un’invocazione: “Chi sa la verità, parli”.

La vicenda

Un caso archiviato, ma la verità non c’è. Il 12 marzo 2014, Antonello Mereu, 24 anni, operaio di Dorgali, fu trovato agonizzante in una pozza di sangue in una cava di marmo di Orosei. Il giorno dopo morì in ospedale a Nuoro. Si parlò di tragico incidente: una verga metallica agganciata a un filo diamantato lo avrebbe colpito alla nuca. Ma nessuno vide nulla. Poi, quella ricostruzione si incrinò. Per alcune perizie e il Tribunale che procedeva per omicidio colposo, non si trattò più di un incidente, ma di delitto volontario: un oggetto appuntito lo avrebbe colpito alle spalle, mentre qualcuno lo teneva immobilizzato a terra. I genitori però non accettano questa lettura e definiscono il cambio di imputazione “vergognoso”. Per loro Antonello, alto e forte, era senza nemici. «Nessuno aveva motivo», scrivono. Un giovane dal cuore gentile, mai aggressivo. L’ultimo atto di generosità la donazione degli organi. «Era il figlio che tutti vorrebbero».

Silenzi e archiviazioni

Nonostante l’ipotesi di omicidio volontario, la Procura ha archiviato senza rinvio a giudizio: un indagato c’era, ma non sono emerse prove, testimoni o moventi concreti. La cava mai sequestrata. Il tempo ha cancellato tracce. Nelle parole dei genitori c’è amarezza: «Non si può morire così, senza che nessuno si assuma la responsabilità. Nessuna verità, nessuna giustizia, solo silenzio. Solo archiviazioni. È un fallimento per la Procura, per il Tribunale, per la comunità». Mereu amava il lavoro. Sognava di aprire una palestra in riva al mare. Aveva donato il sangue quindici giorni prima. La tragedia è avvenuta nella cava di proprietà dello zio, per lui un luogo familiare, quasi una casa.

Interrogativi

I genitori pongono domande: «Perché la cava non fu sequestrata subito? Perché al momento dei rilievi tutto era a posto ma nulla al suo posto? Perché la verga ritenuta all’inizio la causa fu trovata solo giorni dopo e risultò incompatibile con la ferita? Perché nessuno ha mai parlato? Perché tutto fu trattato come un incidente? Perché non fu attivato l’elisoccorso, che si alza in volo anche per una caviglia rotta, mentre con Antonello gravemente ferito non intervenne? Perché noi familiari fummo avvisati solo due ore dopo?».

«È scivolato, venne detto sottovalutando la gravità della ferita. Nessuno c’era, nessuno ha visto in un’ora e mezza, ma tutto è durato il tempo di un caffè… È possibile? - scrivono -. Abbiamo chiesto, lottato… ma niente. Nessuno si è preso la responsabilità». Per i familiari c’è una verità ancora da raccontare: forse un incidente, ma non lì. Cos’è successo veramente quella mattina dalle 5 alle 6.30? «Ce lo chiediamo ancora. Nulla fa pensare che il luogo è quello, nessuna traccia emetica viene trovata, solo quel rivolo di sangue che scende dove il corpo è disteso, troppo in ordine». Ancora: «L’incidente sul lavoro - sottolineano i genitori rimandando indietro l’ipotesi di un omicidio volontario - rimarrà per sempre impresso nella memoria di tutti, un giallo, un caso irrisolto senza giustizia, senza responsabilità, senza una verità». Ora l’appello: «Chi sa la verità, parli. Chi ha visto, chi ha intuito. La verità non può morire con lui».

