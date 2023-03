«Chi può osteggiare quest’opera?» 

«Siamo basiti e sconcertati. Anzi, direi che è un gesto incomprensibile e sciagurato. Attendiamo con ansia che si faccia presto luce su questo attentato: come si può osteggiare un simile progetto scientifico?» La domanda sorge spontanea, le parole di Alessandro Cardini sono ponderate, trasudano amarezza condivisa. Le brutte notizie che arrivano dalle campagne di Lula, però, «non devono intaccare quel sogno chiamato Einstein Telescope», sentenzia da Cagliari il direttore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare: «L’osservatorio di onde gravitazionali è una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo, non solo per la Sardegna ma pure per l’Italia e per tutta l’Europa».

Avanti tutta

È il concetto che ricorre tra gli studiosi che da mesi si battono per fare in modo che il progetto europeo più ambizioso nel campo della fisica gravitazionale approdi nel cuore dell’Isola. Sì, perché se una cordata internazionale guidata dal Belpaese sostiene l’Einstein Telescope nelle campagne di Lula, nell’ex miniera di Sos Enattos, le motivazioni sono variegate: «Non esiste un sito migliore di quello per realizzare un’opera così importante», rimarca il geologo Francesco Murgia: «Abbiamo il “silenzio”, la bassissima sismicità, aspetti fondamentali per un osservatorio di onde gravitazionali». Alessandro Cardini aggiunge: «Di recente è stato fatto uno studio di impatto socio-economico, condotto dall’Università di Sassari. Ebbene, a fronte di un investimento di circa 2 miliardi di euro, si avrebbero ricadute superiori ai 5 miliardi nei 9 anni di costruzione dell’opera, più un valore aggiunto di 2 miliardi. Inoltre, ci sarebbero 30 anni di sfruttamento dell’infrastruttura dove centinaia di scienziati sarebbero presenti, con le loro famiglie, per far funzionare questa infrastruttura di ricerca». Il direttore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare puntualizza: «Stiamo parlando di un grosso laboratorio di ricerca presente sul territorio, dagli incredibili benefici economici e occupazionali».

ET

Due lettere che svelano un mondo e assicurano familiarità con quel progetto che abbraccia l’Isola e abbatte gli steccati che solitamente la politica impone. Le divisioni sono bandite quando si parla di Einstein Telescope, di quell’innovativo osservatorio terrestre di onde gravitazionali capace di rivelare segnali con un’altissima sensibilità. Per intenderci, ET consentirà di esplorare una porzione di universo assai più ampia rispetto agli attuali esperimenti. Quindi, permetterà di studiare le popolazioni di buchi neri, di osservare per la prima volta nuovi fenomeni astrofisici, di indagare il modello cosmologico che descrive l’evoluzione dell’universo. Il progetto prevede la costruzione di un gigantesco interferometro sotterraneo, triangolare. L’osservatorio sarà collocato a una profondità di circa 200 metri, per isolarlo dai movimenti delle onde sismiche: avrà un perimetro di circa 30 km composto da bracci lunghi 10. Nello specifico, se un’onda gravitazionale dovesse attraversare l’interferometro, la lunghezza dei bracci oscillerebbe e questa infinitesima variazione verrebbe rilevata dall’esperimento.