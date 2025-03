Chi può fermare Marc Marquez sulla “sua” pista? 

Austin. Chi potrà impedire a Marc Marquez di dominare anche nel Gp delle Americhe e centrare la tripletta nel suo spettacolare inizio stagione in MotoGp? È la domanda al momento senza risposta che circola nel paddock ad Austin, un circuito che oltretutto è sempre stato favorevole allo spagnolo, già diventato tutt'uno con la Ducati ufficiale. E il primo a confermare che tutto sembra indicare come inevitabile un'altra doppia vittoria, sprint e gara, è lo stesso leader del mondiale: «Abbiamo iniziato nel miglior modo possibile. Mi sento a mio agio in tutte le sessioni e ogni gara che passa il legame col team è migliore», ha detto nella conferenza stampa del giovedì. «Veniamo da due weekend quasi perfetti e questa è una pista in cui sono sempre stato veloce».

Aspettative

Finora il suo unico rivale è stato il fratello minore Alex Marquez, che con la Ducati del team Gresini ha occupato il secondo posto nel podio sia in Thailandia, sia in Argentina, mentre Francesco Bagnaia ha sempre faticato a tenere il ritmo del compagno di team e già si trova a -31 punti in classifica. Il due volte campione del mondo, inoltre, ad Austin ha vinto solo una volta, la gara sprint di due stagioni fa, a conferma di un rapporto non eccellente con l'impegnativa pista texana, dove invece Marquez senior ha ottenuto ben sette successi, anche se l'ultimo risale al 2021. «Le aspettative sono alte e i risultati non le hanno certo diminuite. Meglio così che avere dei dubbi ma cerco sempre di pensare in modo negativo per non avere quella fiducia eccessiva che ci porta a situazioni che non ci piacciono», dice Marc. «Il punto è restare concentrati: nella mia miglior stagione, il 2019, l'unico errore l'ho commesso proprio qui». Forse a questa ipotesi si aggrappa l'unica speranza per gli altri piloti.

Il programma

Intanto oggi si comincia con le “libere” della MotoGp alle 16,40 italiane e le prequalifiche alle 20.55. Domani ancora libere alle 16.05, qualifiche dalle 16.45 e gara Sprint alle 20.55. Domenica il Gp delle Americhe alle 21.

