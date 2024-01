«Chi non fa nulla è un loro complice» 

Chi non fa nulla è complice. Lo è chi non zittisce i razzisti seduti qualche posto più in là («hanno visto tutto, hanno sentito tutto e hanno deciso di tacere». Lo è l’Udinese «che parlava solo di interruzione della partita, come se niente fosse». E se autorità e procuratore «non faranno nulla, saranno complici anche loro». È l’atto di accusa di Mike Maignan al sistema calcio dopo gli insulti razzisti subiti nella partita contro l’Udinese. Il portiere del Milan lo scrive su Instagram: «È un sistema che deve assumersi la responsabilità». D’altronde «non è la prima volta che mi succede e non sono il primo a cui succede. Abbiamo fatto annunci, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla». Gli accadde durante il riscaldamento di Juventus-Milan nel settembre 2021 e contro il Cagliari a marzo del 2022, quando a essere preso di mira fu anche il compagno di squadra Tomori.

RIPRODUZIONE RISERVATA