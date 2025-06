Chi li vuole adesso, deve pagare caro 

Tutti dentro, poi si vedrà. Elia Caprile, Roberto Piccoli e Michel Adopo sono giocatori del Cagliari a titolo definitivo con un contratto sino al 2029. Sono state esercitate proprio all’ultimo giorno utile le opzioni per i tre riscatti. Il portiere dal Napoli per 8 milioni, l’attaccante e il centrocampista, entrambi dall’Atalanta, rispettivamente per 12 e 4. Un’operazione complessiva, dunque, da 24 milioni ai cui, tra l’altro, vanno aggiunti i 2 versati, sempre ieri, nelle casse del Napoli per la prima delle tre tranche di Gaetano (in questo caso il riscatto era obbligatorio). Un’operazione importante e ad ampio respiro. Da qui, infatti, inizia ufficialmente il mercato del club rossoblù che è pronto ora a prendere in considerazione eventuali offerte (del resto, nessuno è considerato incedibile all’interno della rosa). Non ha, tuttavia, l’intenzione, e nemmeno la necessità, di svendere il suoi gioielli. Ha già chiarito, tanto per intendersi, che per Piccoli (il più appetibile dopo i dieci gol segnati lo scorso campionato) non è disposto nemmeno a sedersi a un tavolo per meno di 30 milioni.

Il giorno del ds

Il dado è tratto, si apre ora un mondo tutto da scoprire. E valutare, giorno per giorno. Il presidente Giulini ha giocato forte assumendosi tutti i rischi (economici) del caso. La palla passa a questo punto a Guido Angelozzi, ex responsabile dell’area tecnica del Frosinone, che verrà ufficializzato oggi come nuovo direttore sportivo rossoblù e avrà come primo compito, dunque, quello di capire quali scenari possono aprirsi per i tre giocatori appena riscattati, spremere al massimo il limone in caso di cessione e, allo stesso tempo, individuare alternative di altrettanta affidabilità, sia tecnica che umana.

Il trio completo

Dei tre l’unico in dubbio sembrava essere Adopo, considerato l’intero ammontare. Alla fine, però, ha prevalso il campo. La prima stagione da protagonista in Serie A del francese ha convinto tutti, compreso il nuovo allenatore che - in cuor suo - spera non arrivi alcuna richiesta indecente (le sirene suonano soprattutto all’estero) per poter costruire attorno a lui e Prati un centrocampo tecnico e affidabile allo stesso tempo.

Mister 35 milioni

I riflettori del mercato sono puntati soprattutto su Piccoli e Caprile, e non potrebbe essere altrimenti considerata la specificità dei ruoli sommata all’età e a quanto dimostrato da entrambi nella stagione appena conclusa. Il Cagliari è pronto a rivenderli, di questo non ha mai fatto un mistero. Non a svenderli, però. Anche perché, nel caso, dovrebbe acquistare dei sostituti all’altezza. Del resto, l’obiettivo principale, fanno sapere dal quartier generale rossoblù, è quello di mettere a disposizione di Pisacane un organico di prospettiva e competitivo allo stesso tempo. Da Asseminello filtrano anche le cifre per le quali il Cagliari potrebbe prendere in considerazione una o più cessioni: 35 milioni per Piccoli, 24-25 per Caprile, 12 per Adopo. Senza troppi margini di trattativa.

Possibili scenari

Sul bomber bergamasco c’è, soprattutto, la Fiorentina che ha scelto di puntare sull’usato sicuro con Dzeko ma potrebbe cedere Kean, e doverlo rimpiazzare quindi. Tentenna il Bologna, a sua volta tentato dall’esperienza di Immobile. Il Como poi (come i viola) avrebbe messo a bilancio 20 milioni per una punta con le caratteristiche di Piccoli, ma potrebbe anche salire se necessario. Tutta in divenire pure la situazione di Caprile, che intanto festeggia il passaggio definitivo al Cagliari con due cuori su Instagram, uno rosso fuoco e l’altro blu.

