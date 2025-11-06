VaiOnline
Padova.
07 novembre 2025 alle 00:38

“Chi l’ha visto?” trova l’erede di dj Simon,  stava per perdere ogni diritto sul patrimonio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Padova. Ha un’identità l’erede di Malcolm Simon, musicista e dj della Guiana, morto di Covid in Svezia nel 2020 con l’ultimo desiderio di rintracciare il figlio avuto in giovinezza e mai riconosciuto. L’uomo, oggi 67enne, è stato trovato grazie a “Chi l’ha visto?” a Padova, dove si erano concentrate le ricerche partite quattro anni fa. L’uomo è un soggetto fragile, seguito dai servizi sociali. Un conoscente gli aveva recapitato la pagina del Corriere del Veneto che aveva ripreso la storia. A Rai3 ha detto: «Ho sempre vissuto con mia madre e la figura paterna per me è aliena. Dico sempre che sono nato “geneticamente studente”, sono studente tuttora e rimarrò studente. Studio un po’ tutto lo scibile umano, per capire molte cose del mondo di oggi». Era stato concepito a Londra durante una fugace relazione con una ragazza triestina, poi tornata in Italia. Si è arrivati a lui giusto in tempo: per la legge svedese l’eredità deve essere rivendicata entro 5 anni, che scadono a fine mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Ex assessora accusa: sostituita in Giunta perché sono incinta

Il sindaco di Oliena replica: «Non è nel mio modo di agire» 
Fabio Ledda Marilena Orunesu
La storia

«Ho sconfitto il cancro grazie alla ricerca e alle cure sperimentali»

L’esperienza di Giovanna Manca: «Vorrei aiutare chi vede tutto nero» 
Sara Marci
Camera

Nuovo caso Almasri, bufera sul Governo

«La richiesta libica di estradizione è un pretesto, arrivò dopo il rimpatrio» 
olbia

Una mail da Elia, che sterminò i familiari

Ancora ricerche nell’Isola per Del Grande, fuggito dall’istituto dove lavorava 
Andrea Busia