“Chi l’ha visto?” trova l’erede di dj Simon,  stava per perdere ogni diritto sul patrimonio 

Padova. Ha un’identità l’erede di Malcolm Simon, musicista e dj della Guiana, morto di Covid in Svezia nel 2020 con l’ultimo desiderio di rintracciare il figlio avuto in giovinezza e mai riconosciuto. L’uomo, oggi 67enne, è stato trovato grazie a “Chi l’ha visto?” a Padova, dove si erano concentrate le ricerche partite quattro anni fa. L’uomo è un soggetto fragile, seguito dai servizi sociali. Un conoscente gli aveva recapitato la pagina del Corriere del Veneto che aveva ripreso la storia. A Rai3 ha detto: «Ho sempre vissuto con mia madre e la figura paterna per me è aliena. Dico sempre che sono nato “geneticamente studente”, sono studente tuttora e rimarrò studente. Studio un po’ tutto lo scibile umano, per capire molte cose del mondo di oggi». Era stato concepito a Londra durante una fugace relazione con una ragazza triestina, poi tornata in Italia. Si è arrivati a lui giusto in tempo: per la legge svedese l’eredità deve essere rivendicata entro 5 anni, che scadono a fine mese.

