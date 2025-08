Chi lascerà il Napoli tra Simeone e Raspadori? 

Il Napoli sta stringendo la trattativa con il Girona per Miguel Gutierrez, esterno basso a sinistra di scuola Real Madrid. Lo vuole Conte, che ha dato il via libera anche per Juanlu del Siviglia, che arriverebbe per fare da alternativa a Di Lorenzo. Nel mirino del ds Manna c'è poi Miretti, il cui agente Branchini ha confermato che le due società, Napoli e Juve, stanno parlando di questo possibile affare.

Sullo sfondo c'è sempre la possibilità che arrivi Grealish. Per Raspadori c'è l'offerta dell'Atletico Madrid, di 25 milioni più 5 di bonus, che viene attentamente valutata. In ogni caso la società intende cedere solo uno fra “Jack” e Simeone, sul quale ci sono Torino e Pisa. Proprio la matricola toscana dopo lo svincolato Cuadrado ha preso anche Aebischer dal Bologna, in prestito con diritto di riscatto. È in dirittura d'arrivo anche Nzola, proveniente dalla Fiorentina, che sta trattando con il Flamengo per la cessione di Beltran al club carioca. Il posto dell'argentino nella rosa dei viola potrebbe essere preso da De Jong, che è svincolato dopo l'ultima stagione nel Psv Eindhoven. In casa Milan Jashari è diventato un tormentone: il giocatore ha rotto con il Bruges, che però lo ha inserito nella lista per i preliminari di Champions. Per l'attacco rossonero è spuntato il nome di Kalimuendo del Rennes, mentre il Bologna insiste per avere Okafor in prestito con diritto di riscatto a 16 milioni. Il giovane Comotto ha molte richieste, ma il ds Tare lo ha già promesso allo Spezia, dove andrà a titolo temporaneo.

