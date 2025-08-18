VaiOnline
Il dolore di Fiorello
19 agosto 2025 alle 00:35

«Chi insegnerà ora ai giovani a fare la tv?» 

«Qualunque cosa che è stata detta su Pippo e qualunque cosa possa dirvi io, Pippo è sempre un po’ di più», dice un emozionato Fiorello uscendo dalla camera ardente. «Ho sentito che vorrebbero fare una sua statua a Sanremo, la dovrebbero fare a viale Mazzini, dove sta il cavallo», scherza. «Baudo ha tracciato un solco enorme che tutti noi abbiamo seguito. Lui ha insegnato a tutti noi, bastava guardare quello che faceva. Mi chiedo: oggi chi insegnerà ai giovani a fare la tv?».

