«Chi ha visto il pitbull assassino?» 

Sono passati sei mesi e due interventi chirurgici da quel maledetto tre dicembre. «Un pitbull è apparso all’improvviso mentre portavo a passeggio i miei quattro cani nelle campagne di Maracalagonis. Due li ha sbranati, a me che tentavo di difenderli ha distrutto un braccio: ossa spappolate dal morso di quel cane feroce. Ho appena subito la seconda operazione, in programma c’è anche la chirurgia plastica, il braccio così non può restare».

Il dolore

Marianna Panzanella, disabile di 46 anni, mentre medica la ferita appena suturata nella cucina della casa di famiglia nel cuore di Maracalagonis, è comunque più preoccupata per altri aspetti di questa vicenda: «Nessuno sembra che abbia visto o sentito quel che accaduto: le mie urla, il mio dolore, io a terra in un lago di sangue con in braccio quel che restava dei miei cani, Roadster e Nikka. Ho presentato formale denuncia ai carabinieri, mi sono rivolta anche a un’avvocata, Francesca Cogoni. Spero che venga fatta giustizia: quel cane, quella bestia feroce, avrebbe potuto benissimo uccidere un bambino al posto dei miei cani. Non è giusto: chi lascia libero un animale così pericoloso non deve rimanere impunito».

Marianna Panzanella deve poi superare la vicenda dal punto di vista psicologico. Si è rivolta a uno specialista, ma la situazione è ancora difficile: «Mi sveglio nel cuore della notte e faccio per alzami per accudire Roadster e Nikka. Dopo mi rendo conto che mi sono rimasti soltanto Milù e Viola. La mia vita è cambiata in quei terribili sei minuti di furia, un attacco di una violenza inaudita».

In campagna

Di recente la donna ha ritrovato la forza di tornare nella zona insieme alla madre e ai due cani sopravvissuti: «Sono andata a trovare Nikka e Roadster, mio fratello li ha seppelliti proprio in quelle campagne dove prima correvano felici e dove sono stati sbranati».

Sulle indagini tutto per ora tace, è il forte timore di Marianna Panzanella: «In quella zona ci sono case, aziende, vigne, uliveti, è frequentata: possibile che nessuno sappia? In un paese come Maracalagonis tutti sanno tutto di tutti, eccetto che in questo caso: bocce cucite. Dopo un primo barlume di solidarietà, non ho più ricevuto nessuna telefonata».

I carabinieri hanno effettuati più sopralluoghi, interrogato diversi potenziali testimoni, potrebbe esserci una pista investigativa stretta al momento nel più assoluto riserbo. «Ho spiegato che c’era una persona nella zona, mi aveva detto che il suo cane era buono, di non avere paura. Non l’ho più visto, probabilmente è lui il padrone di quel pitbull assassino. Ma il cane ha solo una colpa: avere un proprietario irresponsabile».

