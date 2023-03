«Chi ha ucciso mio fratello?» 

Tredici anni durante i quali Francesca Podda, la sorella dell’ucciso, ha bussato a tutte le porte per chiedere giustizia. Inutilmente. «Ancora non mi spiego», afferma la donna, «la ragione per la quale non si è continuato a indagare senza che sia stato individuato il responsabile dell’omicidio di mio fratello». E pensare che, inizialmente, la soluzione sembrava essere dietro l’angolo: il primo a essere accusato fu Enzo Garau, titolare del bar “Tresette”, che, qualche ora prima, si era scontrato con Podda e con il fratello Costantino per il pagamento di alcune consumazioni. Le indagini allargarono il campo e, insieme a Garau, fu indagato anche Giorgio Picci: secondo l’ipotesi investigativa, Podda non avrebbe pagato i 50 grammi di cocaina che i due gli avevano affidato. Ma, proprio mentre era in corso il processo (da cui, ovviamente, i due uscirono puliti), saltò fuori un terzo presunto responsabile, Alessio Pireddu: secondo l’accusa, ad armare la sua mano sarebbe stata la gelosia, dal momento che Podda avrebbe avuto una relazione con la compagna del rivale. Ma, anche in questo caso, l’accusato è stato prosciolto da ogni accusa dal giudice per le indagini preliminari.

INVIATO

Capoterra. Il mancato pagamento di alcune consumazioni al bar, cinquanta grammi di cocaina spariti, una storia di corna: tre ipotesi dietro l’omicidio di Giancarmine Podda. Ma, a tredici anni di distanza, dopo che sul banco degli imputati si sono seduti tre accusati, ancora nessuna risposta: non c’è un colpevole per l’omicidio del pescatore trentenne, ucciso a fucilate nella notte tra il 1° e il 2 aprile 2010 davanti al bar Baraonda.

La vicenda

Tredici anni durante i quali Francesca Podda, la sorella dell’ucciso, ha bussato a tutte le porte per chiedere giustizia. Inutilmente. «Ancora non mi spiego», afferma la donna, «la ragione per la quale non si è continuato a indagare senza che sia stato individuato il responsabile dell’omicidio di mio fratello». E pensare che, inizialmente, la soluzione sembrava essere dietro l’angolo: il primo a essere accusato fu Enzo Garau, titolare del bar “Tresette”, che, qualche ora prima, si era scontrato con Podda e con il fratello Costantino per il pagamento di alcune consumazioni. Le indagini allargarono il campo e, insieme a Garau, fu indagato anche Giorgio Picci: secondo l’ipotesi investigativa, Podda non avrebbe pagato i 50 grammi di cocaina che i due gli avevano affidato. Ma, proprio mentre era in corso il processo (da cui, ovviamente, i due uscirono puliti), saltò fuori un terzo presunto responsabile, Alessio Pireddu: secondo l’accusa, ad armare la sua mano sarebbe stata la gelosia, dal momento che Podda avrebbe avuto una relazione con la compagna del rivale. Ma, anche in questo caso, l’accusato è stato prosciolto da ogni accusa dal giudice per le indagini preliminari.

La decisione

Tredici anni durante i quali Francesca Podda ha chiesto giustizia, ha parlato con chiunque potesse darle una mano, ha ricostruito quella tragica notte nel bar di via Nazario Sauro. «Si è tentato», racconta, «di far passare mio fratello per un delinquente. Ma lui non aveva, come qualcuno ha detto, debiti di droga. E gli esami a cui è stato sottoposto hanno dimostrato anche che non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti». Comprensibile la volontà di difendere la memoria del fratello. Ma eliminare due moventi, il mancato pagamento di consumazioni al bar e la cocaina sparita, forse non è sufficiente a far riprendere le indagini. «Vale la pena di risentire i testimoni: possibile che sia la barista sia le altre persone che erano dentro stessero guardando da un’altra parte?». Le domande sono tante. «Purtroppo Fausto Puddu che, probabilmente, ha assistito all’omicidio, è morto. Ho anche parlato con la madre: giura che il figlio non ha visto niente». Ma ci potrebbero essere anche altri testimoni. «Di fronte a quel locale ci sono case popolari: nessuno si è accorto di niente?».

L’avvocata

Domande, per il momento, senza risposta. «Ma abbiamo presentato», interviene l’avvocata romana Sabrina Rondinelli, «un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e, proprio in queste ore, sto lavorando su un’istanza alla Procura di Cagliari per proseguire le indagini». L’obiettivo è, prima di tutto, far eseguire un esame autoptico. «Come è accaduto per il “caso Bergamini”: quel corpo ha parlato e ha fatto riaprire le indagini dopo vent’anni». Magari potrebbe accadere la stessa cosa con Podda. «Perché, per una volta, sarebbe bello riprendere a indagare senza bisogno di rivolgersi a “Chi l’ha visto?”», conclude sarcasticamente Rondinelli.

