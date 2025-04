Chi ha ucciso Marco? A un mese dal delitto il killer non ha nome 

È passato un mese da quando Marco Mameli non c’è più. Ucciso a 22 anni durante una festa di Carnevale. L’assassino è ancora a piede libero. Il registro degli indagati è immacolato, l’attività investigativa prosegue senza sosta, sebbene dell’assassino non ci sia traccia. Ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista, il parroco di Ilbono, don Luigi Murgia, ha celebrato la messa di suffragio. Al termine, un corteo silenzioso e commosso, con in testa i familiari, si è snodato sulle strade dell’abitato raggiungendo il cimitero per visitare la tomba del ragazzo che amava la vita, il lavoro e il suo Ebano, il puledro rimasto orfano del suo cavaliere.Sulla scrivania della sostituta procuratrice Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta, ci sono due distinti fascicoli. Il primo è stato istruito nelle ore successive all’omicidio di Marco Mameli, avvenuto alle 23 del primo marzo. Un modello 44 su cui non figurano indagati bensì solo l’ipotesi di reato. Il secondo, il magistrato inquirente l’ha aperto il 3 marzo, dopo che nelle ore appena precedenti Paolo Migali, 27 anni, disoccupato di Girasole, si è presentato spontaneamente al commissariato di Tortolì dove ha reso dichiarazioni spontanee. Agli agenti, diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, ha raccontato di essere stato lui l’autore del ferimento di Andrea Contu (26), operaio di Ilbono, smarcandosi però dai fatti legati all’omicidio. Anzi, ha pure detto che lui Marco Mameli neppure lo conosceva. Fin qui la sua testimonianza.

L’inchiesta

La settimana successiva Migali, indagato per lesioni e porto abusivo d’arma, è stato convocato in Procura dove si è presentato assistito dal suo avvocato di fiducia, Marcello Caddori. Davanti alla procuratrice, Paola Dal Monte, e alla sostituta Morra si è avvalso della facoltà di non rispondere, dicendo che se avessero ritenuto opportuno avrebbe potuto ribadire ciò che aveva dichiarato nei giorni precedenti in commissariato. Gli inquirenti hanno chiuso lì l’audizione, durata poco più di cinque minuti.

Poche certezze

I procedimenti sono separati e coperti dal massimo riserbo. C’è una famiglia devastata dal dolore, con le donne di casa, le più vicine a Marco Mameli, che ogni giorno lanciano appelli social: «Un mese di silenzio, ma per noi è assordante. Non lasciamo che il silenzio copra il ricordo di chi non c’è più. La tua mancanza la porteremo dietro per tutta la vita». Lo dicono Simona e Barbara Campus, mamma e zia del ragazzo ucciso, e la madrina, Serena Lai, figlia di una sorella maggiore della mamma di Marco. Ma finora, a un mese esatto dall’omicidio che ha scosso l’Ogliastra, non sono emersi sviluppi. La famiglia Mameli-Campus si è affidata all’avvocato Gianluigi Mastio che la assisterà legalmente in un eventuale processo. In questa vicenda ci sono pochi punti fermi. Tra questi il risultato dell’autopsia effettuata nei giorni successivi all’omicidio dai medici Michela Laurenzo e Danilo Fois.

La perizia ha rivelato i dettagli dell’uccisione di Mameli: la prima coltellata al cuore, la seconda al fegato e poi ancora un fendente sul costato. Il pm Morra attende gli esiti degli esami istologici e quelli dei tamponi che verosimilmente sono volti alla ricerca di dna e di tracce organiche sia sul corpo dell’operaio sia sotto le unghie.

