Chi ha tempo non perda tempo 

Ci ha messo 108 secondi Florinel Coman per diventare il nuovo eroe della Domus. Un debutto da sogno per l'attaccante rumeno, in rete al terzo pallone toccato con la maglia del Cagliari. Una prodezza da cineteca, di quelle che una volta finivano sulle sigle dei programmi televisivi e che ora diventano virali sui social. Un gol bellissimo e decisivo, valso tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Ed è proprio quello su cui vuole soffermarsi a fine partita: «Sono molto felice per quello che mi sta succedendo, ma bisogna pensare all'obiettivo principale della società», dice ancora in rumeno e tradotto da un interprete d'eccezione come il suo connazionale Răzvan Marin. Un gol anche rapidissimo: nella storia recente rossoblù un exploit del genere si ricorda con Mostapha El Kabir, in Roma-Cagliari dell'11 settembre 2011. Ma lì, sempre alla sua prima presenza, di minuti per segnare ne aveva impiegati 7.

La festa

La partita (e l'esperienza rossoblù) di Coman inizia ufficialmente a 68:08 di Cagliari-Parma, quando mette piede in campo al posto di Mattia Felici. Il gioco riprende dopo 20 secondi con il rinvio dal fondo di Caprile, a 68:42 il primo pallone toccato a centrocampo su passaggio di Luperto. Poi una discesa palla al piede sulla sinistra, quindi il gioco che prosegue e un minuto più tardi il capolavoro: passaggio ricevuto sempre in fascia, rapido accentramento e destro terrificante su cui Suzuki non può nulla. Il cronometro segnala 69:56, Coman può già andare a esultare sotto la Curva Sud: i compagni lo travolgono nell'abbraccio, ma Gaetano prima che riprenda il gioco lo rimanda - da solo - davanti ai suoi nuovi tifosi per prendersi l'ovazione.

Impatto immediato

«Sono molto contento di essere qua, di essere entrato e aver fatto la differenza», esulta Coman. Per lui era il ritorno in campo dopo un mese, non giocava dal 10 gennaio. Ma quello era l'Al-Gharafa, in Qatar, dove è rimasto pochi mesi dopo aver lasciato il Fcsb a luglio, questa è la Serie A. Un ambientamento immediato, quello che serviva visto che è in prestito secco (un milione l'esborso del Cagliari): «È la mia prima partita nel calcio che conta, in uno dei primi cinque campionati al mondo. Prima di tutto voglio rimanere in salute, che è la cosa più importante. Poi adattarmi velocemente, per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo».

Quasi gol

La copertina se la prende Coman, ma Cagliari-Parma l'ha (quasi) sbloccata Michel Adopo. Il suo tocco di testa su cross di Augello ha mandato in tilt Vogliacco, che ha fatto autogol e indirizzato la partita. Dal giovane centrocampista buone indicazioni, su cui lui vuole insistere: «Abbiamo cambiato qualcosa in difesa, siamo stati più cattivi e ci abbiamo creduto. Avevamo lavorato tanto in settimana, ma anche negli ultimi mesi, senza raccogliere quello che volevamo: ora serve continuità. E i gol, sempre i gol, che fanno la differenza».