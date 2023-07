«Chi ha spazi interni non potrà più avere il pass per la sosta» 

«La questione dei parcheggi riservati ai residenti deve essere affrontata immediatamente». L’assessore alla Viabilità Alessio Mereu annuncia importanti cambiamenti per chi vive nel quartiere di fronte al mare. «In alcune vie ci sono parcheggi adibiti esclusivamente alle auto dei residenti che spesso sono liberi. Questo vuol dire – afferma l’assessore comunale – che gli stalli sono troppi». Un lusso che in una zona dove ogni centimetro di asfalto vale oro e sudore evidentemente non ci si può permettere. «Molti residenti hanno spazio sufficiente per lasciare le auto nei cortili o negli spazi di proprietà e non dovrebbero avere il diritto a utilizzare quelli con il pass. Gli spazi a loro destinati sono troppi».

Il problema dei parcheggi al Poetto nella stagione estiva è irrisolvibile? «Il Comune ha aperto sin dal primo giugno gli spazi gratuiti di Marina Piccola e dell’Ippodromo». Aree, però, che domenica, sabato e giorni festivi sono già sold out dalle 9 del mattino. «Ognuno può andare al mare come preferisce, in bus, in moto, in bici a piedi, se va in auto sappia che le probabilità di girare a vuoto per trovare parcheggio sono molto alte».

