«Chi ha provocato l’inquinamento deve pagare i danni» 

«La discarica di Genna Luas rischia la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale e questo potrebbe comportare che lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in un sito alternativo. Ecco perché è importante che dalle richieste fatte dalla Provincia alla Portovesme srl si passi presto ad azioni concrete». Sono le parole di Gianni Lampis, deputato di Fratelli d’Italia che ieri ha fatto parte della delegazione della Commissione parlamentare ecomafie in visita nel sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

Il tour

La commissione, presieduta dal deputato leghista Jacopo Morrone, indaga sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari: «Questo è un territorio stupendo dove ci sono i segni di chi lo ha sfruttato in maniera impropria – ha detto Morrone – sicuramente faremo quanto è in nostro potere per accendere i riflettori, per cercare di capire chi ha responsabilità e chi deve pagare i danni. Occorre riportare il territorio in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini e per l’ambiente. Non siamo contro il progresso ma occorre rispettare le terre che ospitano progetti e investimenti. In passato non è avvenuto e le multinazionali che hanno sfruttato i territori ora devono rimediare».

I commissari hanno iniziato questa sorta di tour proprio dalla discarica di Genna Luas, nei territori di Carbonia e Iglesias, che negli ultimi sei mesi è balzata agli onori della cronaca per due diffide della Provincia (la seconda è ancora in piedi) per una serie di criticità. «La visita nella discarica ha preso più tempo del previsto perché hanno voluto partecipare tutti gli enti interessati alle ultime vicende – ha spiegato Lampis, nel Sulcis anche con Maria Stefania Marino del Pd e Pietro Lorefice del M5s – si è parlato dei risultati dei controlli sulle acque effettuati da Arpas e Forestale e del confronto costante tra Provincia e Portovesme srl per trovare una soluzione finalizzata al prosieguo del lavoro in discarica. Attendiamo di conoscerne i risultati».

A Portovesme

Lasciata Genna Luas, il gruppo si è diretto al polo industriale di Portovesme, funestato negli ultimi anni da una lunga serie di criticità ambientali. Alla Sider Alloys la tappa obbligata è stata nella sala elettrolisi posta sotto sequestro dalla Forestale dopo il ritrovamento di un migliaio di sacchi di materiale di scarto per i quali la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti. I commissari hanno preso atto della situazione e si attenderà la fine dell’inchiesta. «Ci siamo poi diretti nell’Area 5 di Enel dove abbiamo preso atto che Enel si è impegnata a presentare entro maggio il progetto di bonifica – ha detto Lampis – una passo avanti importante anche se ho rimarcato che quattro anni di cause si sarebbero potute evitare se Enel avesse subito accettato le impostazioni amministrative e tecniche del ministero e della Regione». Al bacino dei fanghi rossi e poi in Eurallumina si è verificata la gestione degli impianti non in produzione da lunghissimo tempo «prendendo atto – hanno detto i commissari – del fatto che il nuovo Dpcm energia dovrebbe sbloccare la situazione, anche se è tanta la preoccupazione per la mancanza di tempi certi del revamping».

Gli altri siti

Lasciata Portovesme il gruppo si è diretto a Buggerru per fare il punto dell’annosa questione del porto insabbiato e i commissari si sono impegnati a portare avanti interlocuzioni ministeriali per provare a sbloccare la situazione. «Poi – conclude Lampis – ci siamo diretti a Montevecchio dove abbiamo preso atto che l’8 aprile Igea ha chiuso una manifestazione di interesse per alcune fasi delle prove di pompaggio propedeutiche alle bonifiche dell’acqua di falda e poi dal fiume rosso ci siamo spostati al pozzo Casargiu per verificare lo stato degli interventi».

Oggi la commissione sarà impegnata nelle audizioni in Prefettura a Cagliari. Saranno ascoltati il prefetto Giuseppe Castaldo, il procuratore Rodolfo Maria Sabelli, gli assessori Rosanna Laconi (Ambiente) e Emanuele Cani (Industria), il commissario unico di Igea Salvatore Mattana, il direttore generale Arpas Nicoletta Ornano e il responsabile Ispra Maurizio Guerra. I commissati non escludono di convocare altri soggetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA