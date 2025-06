Chi ha paura di Freddy Krueger? Aristan e i mostri moderni 

“Il sonno della ragione genera mostri” è il titolo di una celebre acquaforte di Francisco Goya. E quel sonno (che spesso possiamo far coincidere con la parola idiozia) di mostri ne ha generati e ne sta generando tanti. Ma il sonno della ragione non è l’unica origine dei mostri, c’è anche la natura coi suoi misteri spaventosi e impenetrabili. Di fatto il tema dei mostri oltre a Goya ha sedotto moltissimi altri artisti che dalla letteratura alla musica, dalla pittura al fumetto, dalla scultura al cinema, dal teatro ai videogiochi, hanno tentato in qualche modo di esorcizzarli con la fantasia, quasi a suggerire che, in fondo, si tratta solo di finzioni.

In questa lezione teatrale dell’Università di Aristan, oggi a Cagliari, l’epistemologo Silvano Tagliagambe ci guiderà, come nella casa degli orrori di un luna park, attraverso una serie di mostri ancestrali collegandoli ai mostri moderni raccontati dal giovanissimo Matteo Maria Canessa. Si passerà così dalle spire mortali dell’Idra alla forza cieca di Frankentein; dallo smisurato, terribile, Zaratán a Freddy Krueger, signore dell’incubo; dalla minaccia labirintica del Minotauro al devastante affioramento dall’oceano di Godzilla dove apocalitticamente il suffisso “God”, Dio, si fonde con la desinenza della parola gorilla. Sarà un’affascinante, inquietante carrellata che percorrerà alcuni celebri travestimenti delle nostre paure. Renzo Cugis, invece, evocherà mostri meno eclatanti, meno affascinanti, mostri di un’altra categoria. Lui avrà infatti il sordido compito di evocare con parole e musica i mostri quotidiani, quelli mimetizzati nel grigiore di esistenze invisibili, quelli che possiamo incontrare al bar o mentre facciamo la fila al supermercato. Quelli che talvolta, purtroppo, ci somigliano.

I docenti anche questa volta saranno accompagnati alla cattedra dalla iconica Banda Musicale di Monastir diretta da Alessandro Cabras, mentre le sintetiche biografie dei docenti saranno raccontate con la consueta leggerezza da Luca Cocco, ingegnere e raffinato esegeta di Aristan.

L'appuntamento è per oggi nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile in via Monsignor Cogoni 9 a Cagliari. La lezione comincerà alle 19.30 ma si potrà entrare dalle 18.30.

