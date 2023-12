«Chi ha investito Francesca si costituisca» 

Il periodo di feste sta allungando i tempi delle indagini per risalire al pirata della strada che venerdì mattina ha falciato Francesca Ruffi. La donna, infermiera nel reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Trinità, è rimasta senza conoscenza sul marciapiede di via Santa Maria Chiara per almeno un quarto d’ora prima che qualcuno si accorgesse di lei e chiamasse i soccorsi. Della vicenda si stanno occupando gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia locale. I poliziotti hanno già visionato le prime immagini delle telecamere della zona dalle quali sono riusciti a risalire al tipo di auto, che per motivi investigativi preferiscono non divulgare. Prima devono chiudere il cerchio acquisendo i filmati di alcune società che, visto il periodo festivo, sono chiuse. Una volta comparati i frame, risalire all’autista che guidava la macchina, non dovrebbe essere complicato.

L’appello

La sorella di Francesca Ruffi, Marta, lancia un appello: «Chi l’ha investita si costituisca. Mia sorella è ricoverata in Rianimazione al Brotzu, le sue condizioni sono ancora molto gravi ma stabili». Marta Ruffi vuole rivolgersi direttamente a chi ha stravolto la vita di una famiglia normale, in un periodo in cui si dovrebbe fare festa. «Non vogliamo vendette ma solo che chi ha preso in pieno Francesca si faccia carico delle sue responsabilità e si consegni alle Forze dell’ordine». Mai consiglio fu più sensato, se l’investitore si dovesse recare in caserma prima dell’identificazione potrebbe usufruire di alcune attenuanti.

Le indagini

Gli agenti coordinati da Gianbattista Marotto da venerdì mattina si sono buttati a capofitto nella caccia al pirata della strada. Anche ieri mattina, dopo aver informato la procura, alcuni poliziotti sono ritornati invia Santa Maria Chiara per raccogliere ulteriori elementi e testimonianze. Francesca Ruffi è stata falciata dall’auto, diretta verso la rotatoria di via Cadello, verso le 6,10 del mattino, mentre attraversava sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata del bus che l’avrebbe portata al lavoro. Dopo volo di almeno venti metri la donna si è schiantata sul marciapiede, all’altezza di una centralina dell’Enel, a poca distanza dall’ingresso della Coop. Sull’asfalto neanche un segno di frenata .

