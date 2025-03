Chi ha incontrato Manuela Murgia prima di morire? 

Non soltanto ferite e lesioni ritenute non compatibili con una caduta da diverse decine di metri e riconducibili, invece, con l’impatto con un’auto. Sul corpo di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita il 5 febbraio 1995 a Tuvixeddu, sarebbero presenti altri segni e tracce che farebbero pensare che la ragazza sia stata con una persona nelle ore che hanno preceduto la morte. Non solo: la sedicenne sarebbe stata portata nello sterrato nel canyon e non gettata dall’alto perché non ci sono lesioni compatibili con una caduta (e dunque con il suicidio). Elementi contenuti nella consulenza di parte depositata dal medico legale Roberto Demontis per riscrivere una storia lunga trent’anni e archiviata come suicidio. Tesi, quella della morte volontaria, rigettata da sempre dalla famiglia della ragazza e che ora potrebbe essere riscritta per una nuova verità grazie alla riapertura del caso e la ripresa delle indagini per omicidio volontario.

Chi c’era con lei?

Secondo la ricostruzione del medico legale incaricato dalla famiglia della giovane, sulla base dei documenti, degli esami e delle fotografie relativi ad autopsia e rilievi svolti trent’anni fa, il corpo della ragazza avrebbe dei segni non presi in considerazione e che porterebbero a pensare che Manuela abbia incontrato qualcuno nelle ore precedenti la morte. Dunque, questa la tesi investigativa, Manuela in quel tragico 5 febbraio 1995, si è vista con una persona. Perché non si è presentata per raccontare quanto accaduto? È coinvolta con la morte della ragazza oppure sa qualcosa ma, magari per paura, non ha mai detto niente? Gli aspetti emersi dalla consulenza del medico legale non sarebbero l’unica novità. La ripresa delle indagini da parte della Squadra Mobile di Cagliari, sotto il coordinamento prima dell’ex dirigente Emanuele Fattori e ora di Davide Carboni, avrebbe trovato impulso da ulteriori dettagli su cui c’è un fitto riserbo. Insomma gli investigatori, in stretta collaborazione e coordinamento con il sostituto procuratore Guido Pani, avrebbero alcune piste da seguire.

La ricostruzione

L’ipotesi investigativa dunque è che Manuela Murgia quel giorno, dopo essere uscita di casa, si sarebbe incontrata con qualcuno di conosciuto. Avrebbe anche mangiato qualcosa (come emerso dalle tracce di cibo ritrovate nello stomaco della ragazza). Poi cosa è accaduto? Ci potrebbe essere stata una lite, una discussione o potrebbe essere successo qualcosa che ha portato la ragazza ad allontanarsi per poi essere investita da un’auto. E successivamente portata e abbandonata nel canyon di Tuvixeddu, simulando un suicidio. La consulenza medica si è aggiunta a una serie di indagini condotte dallo studio legale di Bachisio Mele e dell’avvocata Giulia Lai, incaricati dalla famiglia della ragazza, e che avevano già portato alla richiesta (respinta la scorsa estate) di riaprire il caso.

La famiglia

Elisa, Anna e Gioele Murgia, sorelle e fratello della giovane, sono sempre stati certi che Manuela non si sia tolta la vita né sia morta accidentalmente. Ora con la riapertura della indagini c’è una nuova speranza che la verità possa venire a galla. Lo scrivono sui social. «E quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita», scrive Elisa su Fb citando una canzona di Antonello Venditti, per poi aggiungere «mi dispiace, ma per noi non è ancora finita. Così come per chi ha creduto da sempre che la storia della nostra Manu avesse avuto un epilogo ben diverso da quello raccontato». Dolci le parole del fratello Gioele: «Vorrei che mi abbracciassi fortissimo. Proteggimi sempre angelo mio». E stasera, alle 21,20 su Rai 2, la trasmissione “Detectives - Casi risolti e irrisolti”, condotta da Pino Rinaldi, ripercorrerà il caso di Manuela: tra gli interventi quello dell’ex dirigente della Squadra Mobile di Cagliari, Emanuele Fattori.

