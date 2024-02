Chi ha fermato la seggiovia? 

Sono passati quattordici anni dall’ultimo saliscendi della prima seggiovia della Sardegna, arroccata nella località Spinarba. Siamo in Marmilla: l’impianto che ha funzionato per dieci anni ora è un malinconico monumento all’inutilità e la sua morte è stata sancita dai costi di manutenzione. Costata 1,7 miliardi di vecchie lire da fondi comunitari, avrebbe dovuto lanciare il turismo nella zona.

La storia

L’opera era stata fortemente voluta dall’ex sindaco di Villanovaforru Giovanni Pusceddu, fondatore del consorzio turistico che comprende 18 comuni tra alta e bassa Marmilla. Poco più di un chilometro il tratto aereo: partenza a poche decine di metri dal museo del territorio “Sa Corona Arrubia”, tra Lunamatrona e Collinas, a 230 metri, e capolinea sulla Giara di Siddi, a 400 metri di altitudine, in prossimità della tomba dei giganti Sa Domu e S'orcu: qua Google maps lo indica come “Il gigante”, probabilmente perché gigante è l’intera struttura. I costi non sostenibili riguardavano la sostituzione periodica dei cavi e i controlli di routine, oltre 300mila euro ogni volta. Ma ora, nella silenziosa vallata, il sibilare dei cavi mossi dal vento sembra essere il triste lamento di un’opportunità perduta. Nonostante l’impianto sia sempre sorvegliato, i segni dell’abbandono si notano. Come noto, è stato il taglio dei fondi della Regione a sancirne il declino. «Abbiamo chiesto alla Regione che ci venga incontro, la seggiovia è un attrattore turistico, ma ci vuole il loro aiuto», chiede il sindaco di Lunamatrona e membro del cda del Consorzio, Italo Carruciu.

Nel 2010, alla scadenza del contratto di revisione, la magia è svanita. «Era stata creata come richiamo turistico e richiesta dalla Ue, ma i costi di gestione erano altissimi per questo piccolo tragitto», sostiene il sindaco di Siddi, Marco Pisanu. L’attuale presidente del consorzio, Francesco Sanna dice: «I costi di gestione non sono sostenibili ora, e forse non lo erano nemmeno in passato. Il futuro è da valutare in funzione degli investimenti che si faranno». Già nel 2019 il Consorzio ci provò, presentando a Invitalia una scheda di progetto da oltre 22milioni di euro, tra le altre cose era prevista la riconversione della seggiovia. «Attualizzare il sistema di seggiovia per trasformarlo in un più funzionale sistema di trasporto a cabine doppie o multiple a seconda delle caratteristiche supportabili dalla struttura portante», recitava il punto relativo alla seggiovia.

Il degrado

Le opinioni sono contrastanti, ma tutti convergono sul fatto che siano necessarie risorse non alla portata di Sa Corona Arrubia. Andrea Abis, 48enne di Gonnostramatza, uno dei comuni del consorzio, questa struttura l’ha vista nascere: «Lasciarla in questa maniera, in disuso e con quei pali senza vita non è paesaggisticamente corretto, forse sarebbe meglio rimuoverla, nonostante sia un peccato in quanto potrebbe essere un buon attrattore turistico, come lo era nell’idea di partenza». D’altro canto, c’è chi ammette «più volte, nel cda del consorzio, ho spinto sul ripristino dell’impianto ma il problema ricade sempre sui costi, tra gestione e manutenzione», fa presente Carruciu.

Senza finanziamenti, il futuro è incerto: «Riceviamo a stento dalla Regione i fondi per il funzionamento dell’ente. Far funzionare la seggiovia sarebbe impossibile con le poche risorse messe a disposizione e le tante infrastrutture nelle quali ora siamo impegnati», conclude Sanna.

