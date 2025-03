La tragedia di Bari sardo riporta in mente lutti nella famiglia di Riccardo Muceli, l’operaio di Gairo che tre anni fa venne ucciso con 7 colpi di fucile all’uscita del suo ovile a Pelau. Veronica Ligas, cugina della vittima, con l’omicidio di Carnevale ha rivissuto un incubo. «A oggi – dice – mi è difficile parlare, forse perché sono il riflesso di quella comunità impotente dinanzi alla violenza: tre anni fa io stessa ho subito un lutto per una mano assassina che ha portato via un giovane di 38 anni, un figlio, un fratello, un ragazzo onesto della nostra comunità gairese. Il suo respiro è stato spezzato, come quello dei genitori.Una ferita aperta per sempre». Un dolore che la famiglia della vittima rivive con rabbia consapevole di aver subito un’atroce ingiustizia. «Oggi posso dirvi che il 12 gennaio 2022 è stato come un mostro che io non so sconfiggere, ancora più grande da sconfiggere per genitori e fratelli. Vogliamo che chi ha fatto del male paghi, e non giri con serenità per le strade del proprio paese con le mani sporche di sangue».

Veronica, 16enne all’epoca dei fatti, oggi studentessa di giurisprudenza all’università di Cagliari e di questo lutto ne ha fatto una battaglia personale. «Ci sono giovani che muoiono ingiustamente, con i quali non si parla, che vengono giudicati come generazione malata ma che, rispetto a quelle passate, stanno provando ad andare oltre. Figli di una cultura della violenza, colpevolizzati da adulti che prima la insegnano come unico modo di reagire (come quando giustificano figli che sin dalle elementari fanno i bulli) e poi pretendono che venga intrapresa la strada della non violenza». Tuttavia, la studentessa non ha perso la speranza di un cambiamento e riconosce che nella comunità ogliastrina «ci sono anche giovani che cercano di creare una società migliore, dove condividere giusti valori e divertimento. Oggi, in memoria di Riccardo e Marco, vittime di morte violenta, ricordo l'importanza del senso di giustizia, della non omertà». Il suo è un appello rivolto anche agli adulti. «Non lasciateci soli, non giudicateci, non abbandonateci a questa cultura, aiutateci a prevenire la violenza costantemente alimentata». L’ultimo pensiero va a Marco: «Esprimo la mia vicinanza alla famiglia, agli amici di Marco e alla comunità di Ilbono. Restando uniti nel silenzio del dolore, auguro che il ricordo possa sempre darci la forza di non arrenderci».

RIPRODUZIONE RISERVATA