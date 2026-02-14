Chi ha detto che il Medioevo era un’epoca buia? 

La bussola, l’orologio meccanico, gli occhiali: il Medioevo ha rappresentato un periodo storico dinamico, contrassegnato non solo da importanti mutamenti sociali ed economici ma anche da grandi invenzioni che hanno influenzato profondamente lo stile di vita d’allora. Parlare di Medioevo come momento buio nella nostra storia risulta, grazie anche al lavoro degli storici e dei ricercatori, non solo anacronistico ma antistorico. Così a dare una nuova luce sull’età di Mezzo, arriva il libro di Luigi Barnaba Frigoli, “Un anno nel Medioevo”, Newton Compton, 288 pagine, € 14,90, un viaggio nella storia di un’epoca carica di fascino e mistero.

Svolta epocale

È il 1299, anno che è preludio per una svolta epocale non solo all’interno della Chiesa, con l’avvicinarsi del primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII; lo sguardo di sei personaggi diventa la lente di ingrandimento -attraverso la penna di Luigi Frigoli- è capace di focalizzare l’attenzione del lettore in una quotidianità forse spesso dimenticata. “L’idea di coinvolgere i sei protagonisti del libro -racconta Luigi Barnaba Frigoli- nasce come la visione che questi personaggi emblematici hanno del mondo che li circonda. Un mondo dinamico, in evoluzione, ricco di innovazioni e mutamenti. Così Matilde, Ruggero, Beatrice, Geri e Iacopo nella loro realtà storica vengono affiancati da Bianca, la contadina, colei che incarna chi è stato trascurato dalla storia e dalle grandi vicende”. Avvincente e stimolante, il viaggio nel 1299 proposto dall’autore nella sua qualità di scrittore, giornalista e studioso di storia medievale, ha la grande capacità nel suscitare emozioni e riflessioni, in un passato da scoprire e rivalutare.

Storie

Attraverso le storie parallele dei personaggi, l’opera offre un ampio affresco della società medievale italiana, intrecciando vite comuni e destini straordinari. Bianca incarna il mondo contadino: il suo percorso quotidiano svela le dure fatiche della terra, i ritmi stagionali e i vincoli del sistema feudale, restituendo la dimensione collettiva e rituale della vita rurale. Geri Spini, il mercante, rappresenta la vivace ascesa dei commerci, mostrando come i traffici e le merci trasformino le città, innovino l’economia e inizino a scalfire l’antico ordine gerarchico. Matilde di Hackeborg, anziana monaca e mistica, apre le porte del convento: la sua voce racconta la spiritualità profonda, le pratiche liturgiche, ma anche le tensioni interne alla fede, tra slanci mistici e compromessi terreni. Ruggero da Fiore, il Roger de Flor, figlio di un falconiere di Federico II, crociato, cavaliere del Tempio, soldato di ventura, marinaio e corsaro, introduce alla brutalità della guerra medievale: attraverso le sue gesta e quelle della compagnia di mercenari, si entra nella realtà della battaglia. Soldati di ventura pronti a combattere per angioini, aragonesi o il miglior offerente, tra saccheggi, fedeltà variabili e codici d’onore guerrieri. Iacopo Caetani degli Stefaneschi, cardinale al servizio di Bonifacio VIII, rivela il volto della Chiesa al suo apice, tra sacro e profano: le tradizioni, le manovre politiche e l’attesa del primo Giubileo, specchio di una cristianità in bilico tra riforma e potere temporale. “Ma è Beatrice d’Este -racconta l’autore- ad aver esercitato su di me un fascino particolare: non solo per il suo matrimonio con Nino Visconti di Gallura ma anche per il suo ruolo alla corte di Galeazzo I Visconti. Il risultato è un «capolavoro di storia sociale» che restituisce, con ricchezza e coinvolgimento, il complesso mosaico del Medioevo italiano: usanze, credenze, guerre, istituzioni, trame politiche, idee, conflitti, superstizioni e scoperte. Ogni personaggio diventa una lente attraverso cui osservare un’epoca di contrasti, in cui convivono fede e violenza, privilegio e miseria, tradizione e cambiamento. Un passato affascinante e da scoprire.

