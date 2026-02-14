VaiOnline
In libreria.
15 febbraio 2026 alle 00:27

Chi ha detto che il Medioevo era un’epoca buia? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La bussola, l’orologio meccanico, gli occhiali: il Medioevo ha rappresentato un periodo storico dinamico, contrassegnato non solo da importanti mutamenti sociali ed economici ma anche da grandi invenzioni che hanno influenzato profondamente lo stile di vita d’allora. Parlare di Medioevo come momento buio nella nostra storia risulta, grazie anche al lavoro degli storici e dei ricercatori, non solo anacronistico ma antistorico. Così a dare una nuova luce sull’età di Mezzo, arriva il libro di Luigi Barnaba Frigoli, “Un anno nel Medioevo”, Newton Compton, 288 pagine, € 14,90, un viaggio nella storia di un’epoca carica di fascino e mistero.

Svolta epocale

È il 1299, anno che è preludio per una svolta epocale non solo all’interno della Chiesa, con l’avvicinarsi del primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII; lo sguardo di sei personaggi diventa la lente di ingrandimento -attraverso la penna di Luigi Frigoli- è capace di focalizzare l’attenzione del lettore in una quotidianità forse spesso dimenticata. “L’idea di coinvolgere i sei protagonisti del libro -racconta Luigi Barnaba Frigoli- nasce come la visione che questi personaggi emblematici hanno del mondo che li circonda. Un mondo dinamico, in evoluzione, ricco di innovazioni e mutamenti. Così Matilde, Ruggero, Beatrice, Geri e Iacopo nella loro realtà storica vengono affiancati da Bianca, la contadina, colei che incarna chi è stato trascurato dalla storia e dalle grandi vicende”. Avvincente e stimolante, il viaggio nel 1299 proposto dall’autore nella sua qualità di scrittore, giornalista e studioso di storia medievale, ha la grande capacità nel suscitare emozioni e riflessioni, in un passato da scoprire e rivalutare.

Storie

Attraverso le storie parallele dei personaggi, l’opera offre un ampio affresco della società medievale italiana, intrecciando vite comuni e destini straordinari. Bianca incarna il mondo contadino: il suo percorso quotidiano svela le dure fatiche della terra, i ritmi stagionali e i vincoli del sistema feudale, restituendo la dimensione collettiva e rituale della vita rurale. Geri Spini, il mercante, rappresenta la vivace ascesa dei commerci, mostrando come i traffici e le merci trasformino le città, innovino l’economia e inizino a scalfire l’antico ordine gerarchico. Matilde di Hackeborg, anziana monaca e mistica, apre le porte del convento: la sua voce racconta la spiritualità profonda, le pratiche liturgiche, ma anche le tensioni interne alla fede, tra slanci mistici e compromessi terreni. Ruggero da Fiore, il Roger de Flor, figlio di un falconiere di Federico II, crociato, cavaliere del Tempio, soldato di ventura, marinaio e corsaro, introduce alla brutalità della guerra medievale: attraverso le sue gesta e quelle della compagnia di mercenari, si entra nella realtà della battaglia. Soldati di ventura pronti a combattere per angioini, aragonesi o il miglior offerente, tra saccheggi, fedeltà variabili e codici d’onore guerrieri. Iacopo Caetani degli Stefaneschi, cardinale al servizio di Bonifacio VIII, rivela il volto della Chiesa al suo apice, tra sacro e profano: le tradizioni, le manovre politiche e l’attesa del primo Giubileo, specchio di una cristianità in bilico tra riforma e potere temporale. “Ma è Beatrice d’Este -racconta l’autore- ad aver esercitato su di me un fascino particolare: non solo per il suo matrimonio con Nino Visconti di Gallura ma anche per il suo ruolo alla corte di Galeazzo I Visconti. Il risultato è un «capolavoro di storia sociale» che restituisce, con ricchezza e coinvolgimento, il complesso mosaico del Medioevo italiano: usanze, credenze, guerre, istituzioni, trame politiche, idee, conflitti, superstizioni e scoperte. Ogni personaggio diventa una lente attraverso cui osservare un’epoca di contrasti, in cui convivono fede e violenza, privilegio e miseria, tradizione e cambiamento. Un passato affascinante e da scoprire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 