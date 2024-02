Chi ha aiutato i due ragazzi? 

Altro che caso chiuso, la sparizione e il ritrovamento, dopo dieci giorni, di due minorenni a Olbia è una vicenda ancora tutta da ricostruire e spiegare. È emerso ieri durante una conferenza stampa, convocata a Sassari da Questura e Procura dei minori, durante la quale le magistrate Luisella Fenu (capo dei pm) e la sostituta, Laura Bassani, non hanno voluto rispondere alle domande chiave sul caso. La procuratrice Luisella Fenu ha spiegato che: «Le indagini sono ancora in corso». In effetti, il fascicolo sulla “latitanza” dei due ragazzi olbiesi è apertissimo. Intanto ieri è stato confermato che i due giovani non si sono nascosti per quasi dieci giorni nella zona di Santa Lucia, ossia nella chiesa dove è stato dichiarato ufficialmente che sono stati trovati. In realtà, i ragazzi si sono fatti trovare vicino all’edificio nella giornata di sabato 3 febbraio. Ma i due avrebbero raggiunto la zona dopo essersi spostati dalla frazione olbiese di Berchiddeddu. Il personale della Polizia di Stato (Commissariato di Olbia) grazie a un accurato lavoro investigativo ha messo sotto pressione i ragazzi e chi li stava aiutando, costringendoli a “consegnarsi”. Ma ora le indagini non riguardano la tentata rapina al bengalese contestata ai minori (sottoposti alla misura cautelare dell’affidamento a una comunità), ma soprattutto quanto avvenuto dopo la tarda serata del 25 gennaio, il giorno della fuga.

Adulti denunciati?

La sensazione è che la Polizia, dopo avere ritrovato i ragazzi sani e salvi, stia stringendo il cerchio sugli irresponsabili che li hanno aiutati. Si parla dell’allontanamento da Olbia, degli aiuti ricevuti dai due giovani e degli spostamenti prima del ritrovamento. Non è escluso il coinvolgimento di adulti. I dirigenti della Polizia, Raffaele Bracale, Michele Mecca e Luca Nania non hanno fornito elementi sulla vicenda.

