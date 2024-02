Chi ha aiutato i baby rapinatori? Indaga Tempio 

La Procuratrice dei minori di Sassari, Luisella Fenu, lo aveva detto senza giri di parole, non è ancora chiuso il caso dei due ragazzi di Olbia fermati e accusati di un tentativo di rapina a mano armata. E in effetti, non solo le indagini non sono concluse, ma oltre a quelle dei pm dei minori, ci sono le attività disposte dalla Procura di Tempio. Si parla di un fascicolo (che per ora sarebbe a carico di ignoti) collegato a quello principale aperto a Sassari e che presto porebbe vedere degli adulti sotto accusa.

I fatti risalgono al pomeriggio del 25 gennaio, quando due ragazzi (17 e 15 anni) entrano armati in un negozio di Olbia. I due minacciano il titolare, ma quando vedono la telecamera della videosorveglianza che li inquadra scappano. Uno dei due impugna una pistola. Ed è l’arma che impone ulteriori approfondimenti. La rivoltella, stando alle indagini del Commissariato di Olbia, non è un giocattolo, è perfettamente funzionante. Gli agenti, coordinati dal vice questore Raffaele Bracale, stanno verificando una circostanza importante che riguarda l’arma. Qualcuno ha provveduto a trasformare una pistola a salve rendendola efficiente e i ragazzi ne avevano la disponibilità. Potrebbero essere stato anche uno dei minori, ma non vi è alcuna certezza. È sicuro invece che la modifica di un’arma giocattolo è necessaria una operazione non semplice.

Altra circostanza oggetto di indagine è il periodo che i ragazzi hanno trascorso da soli prima di consegnarsi alla Polizia. I minori si sarebbero cibati di carne di capra e l’animale sarebbe stato ucciso a Berchiddeddu, dove i due erano nascosti (in un anfratto tra massi di granito). Un adulto li ha aiutati? Nessun commento da parte dei legali delle difese, Giampaolo Murrighile, Ivano Iai e Sabina Piga.

