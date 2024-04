Chi farà posto ora a Deiola e Nandez? 

Nemmeno il tempo di godersi il pareggio di San Siro, la preparazione entra subito nel vivo al “Crai Sport Center” di Assemini in vista della gara con la Juventus, in programma domani sera alla Unipol Domus. Ancora indisponibile Oristanio, tradito dalla tonsillite la mattina della partita con l’Inter. Continua a svolgere un lavoro personalizzato Petagna che – quasi certamente – dovrà accontentarsi di vedere il match con i bianconeri dalla tribuna. Tra gli indisponibili, chiaramente, anche Pavoletti e Mancosu. Rientrano dalla squalifica più carichi che mai, invece, Nandez e Deiola.

I dubbi

Oggi nuovo allenamento al mattino ad Asseminello. Ranieri sfoglia la margherita, mai come stavolta ha l’imbarazzo della scelta – anche alla luce delle scelte fatte contro l’Inter – in ogni reparto e in ogni ruolo. E tra le varie ipotesi al vaglio, ci sarebbe anche quella di confermare, almeno al fischio d’inizio, gli undici che hanno rotto il ghiaccio domenica sera, o almeno una buona parte. Difficilmente troverà posto tra i titolari Viola, capocannoniere a sorpresa del Cagliari con cinque reti. Il fantasista calabrese ha sempre segnato entrando a gara in corso.

