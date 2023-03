Chi fa posto a Ceccarelli? 

Nella squadra femminile, bronzo agli ultimi Europei, confermate, assieme a Kaddari, anche Zaynab Dosso, Anna Bongiorni, Alessia Pavese e Gloria Hopper. Con loro, Vittoria Fontana, Irene Siragusa e Johanelis Herrera. Già qualificata per i mondiali di Budapest, la 4x100 femminile potrà lavorare per migliorarsi senza particolari assilli e Dalia Kaddari, reduce da giorni poco felici per l’improvvisa perdita dell’amata nonna, sarà un punto di forza. Dalia dovrebbe debuttare a Firenze, a meno che, dopo il prossimo raduno (23-25 aprile) non sia inserita una gara per rompere il ghiaccio.

Si chiama Samuele Ceccarelli la novità della velocità azzurra e, dopo il trionfale titolo europeo (seguito a quello italiano), per lo sprinter della Firenze Marathon si spalancano le porte della squadra di staffetta. Da lunedì a venerdì le 4x100 maschile e femminile saranno al “Paolo Rosi” di Roma per il primo raduno collegiale. Il responsabile della velocità, Filippo Di Mulo (come al solito assistito da Giorgio Frinolli) ha inserito Ceccarelli, il cui 6”47 sui 60 metri lascia ipotizzare un tempo vicino ai 10” (magari sotto) nei 100 metri e ha lasciato a casa (almeno per il momento) Wanderson Polanco.

I sardi

Il dominicano di Sestu, riserva a Tokyo e impiegato negli sfortunati Europei di Berlino, non ci sarà. La Sardegna sarà rappresentata da Lorenzo Patta, Filippo Tortu (accompagnato dal papà e allenatore Salvino) e Dalia Kaddari, con Fabrizio Fanni. L’oristanese delle Fiamme Gialle e la quartese delle Fiamme Oro (assieme al tecnico della Tespiense) partiranno domenica da Cagliari, dove rientreranno venerdì, al termine delle cinque giornate di lavoro, finalizzate a preparare al meglio la prima uscita stagionale, prevista per il 7 maggio allo stadio “Ridolfi” di Firenze.

Le donne

Nella squadra femminile, bronzo agli ultimi Europei, confermate, assieme a Kaddari, anche Zaynab Dosso, Anna Bongiorni, Alessia Pavese e Gloria Hopper. Con loro, Vittoria Fontana, Irene Siragusa e Johanelis Herrera. Già qualificata per i mondiali di Budapest, la 4x100 femminile potrà lavorare per migliorarsi senza particolari assilli e Dalia Kaddari, reduce da giorni poco felici per l’improvvisa perdita dell’amata nonna, sarà un punto di forza. Dalia dovrebbe debuttare a Firenze, a meno che, dopo il prossimo raduno (23-25 aprile) non sia inserita una gara per rompere il ghiaccio.

Gli uomini

Gli uomini non sono tra le 8 nazioni qualificate per Budapest e devono inseguire uno degli 8 posti rimanenti. Entro il 20 luglio dovranno scalare le posizioni del ranking ottenendo una prestazione cronometrica adeguata. Non ci saranno le World Relay di Guangzhou ‘23 (rinviate al 2025), ma non mancheranno le occasioni, a cominciare da Firenze. Potrebbero esserci novità in formazione. Tra le ipotesi, l’inserimento di Ceccarelli in prima frazione, con ballottaggio Patta/Desalu per la terza. In seconda dovrebbe restare Jacobs con Tortu in ultima, dato che non c’è tempo per tanti cambiamenti. Di Mulo però ha allargato il ventaglio delle possibilità e la squadra potrebbe cambiare forma. Di sicuro l’ingresso di un nuovo atleta così veloce non può che essere una buona notizia.

