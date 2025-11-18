«Chi era presente dica la verità» 

Le indagini sono chiuse. C’è un solo indagato per l’omicidio di Marco Mameli, 22 anni, di Ilbono, ucciso il 1° marzo a Bari Sardo durante la festa di Carnevale. Giampaolo Migali, 28 anni, di Girasole, è in carcere dal 13 settembre. Maria Leonida Cadoni e Francesca Ferrai, legali dell’accusato, hanno deciso di rompere il silenzio.

Parla la difesa

Il fulcro della tesi difensiva è che «la condotta di Migali sia stata decontestualizzata trasformando una rissa generalizzata in un’aggressione unilaterale e preordinata ad offendere». Non sarebbe stata un’aggressione a freddo e non per futili motivi. «L’indagato sarebbe stato prima provocato e poi aggredito da un gruppo di persone». Ma soprattutto ci sarebbe un altro elemento chiave: «La testimonianza di un’amica dell’unico imputato, la quale, all’interno del bar “Sa Staria”, avrebbe assistito ad un diverbio tra Paolo Migali e Andrea Contu (che avrebbe provocato il Migali mettendogli le mani in faccia e togliendogli la maschera) e, successivamente, al tentativo del Contu di avvicinarsi a Migali». Le avvocate insistono su un altro punto chiave: «Sei o sette persone intente a picchiare l'indagato, un numero confermato da altre testimonianze».

Migali sarebbe stato provocato e si sarebbe difeso. «E non sarebbe stato l’unico a possedere un’arma da taglio quella notte. Anche la vittima, come si evince dal verbale, ne deteneva una. Un elemento che serve ancor di più per contestualizzare la vicenda». Cadoni e Ferrai spiegano poi come «un soggetto responsabile di omicidio, secondo la logica e l’esperienza comune, adotterebbe una strategia di silenzio, di fuga o di negazione totale. Non si presenterebbe mai alle forze dell’ordine. Migali presentandosi, di fatto, ha “prestato il fianco”, diventando il bersaglio più semplice per le accuse. «La tragedia della morte di un giovane resta un fatto indiscutibile e doloroso. Non ci accontentiamo di una verità comoda e parziale. L’appello è rivolto a chi era presente quella notte: dire tutta la verità».

No del Riesame

L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip era stata confermata in toto dal Riesame, a cui i legali si erano rivolti. Su Migali pende la contestazione di omicidio, aggravata dai futili motivi, formulata dalla procuratrice di Lanusei Paola Dal Monte e dalla sostituta Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta. Oltre che per l’uccisione del 22enne di Ilbono, Migali è indagato anche per il ferimento di Andrea Contu (27), anch’egli di Ilbono, avvenuto alcuni momenti prima. Per l’attività investigativa, sono state preziose le testimonianze registrate dal padre di Marco Mameli, Andrea, durante alcuni colloqui con gli amici di Migali che avevano assistito alla lite. Ogni parola è servita agli inquirenti in ascolto a ricostruire il mosaico del delitto. Frasi come: “il coltello di noi ce l’aveva solo lui” (Migali), oppure “l’unico col coltello in mano è Migali”. Il quadro probatorio per gli inquirenti è completo: gli esami hanno accertato la presenza del Dna appartenente a Marco Mameli e Andrea Contu sull’arma del delitto. I familiari di Marco Mameli sono assistiti dall’avvocato Gianluigi Mastio. Hanno scelto di non commentare quanto emerso.

