Chi era alla guida dell’auto finita fuori strada? 

Erano tre i ragazzi poco più che ventenni di Assemini a bordo dell’auto finita fuori strada martedì alle 21,45 in via Sant’Ambrogio a Uta. Michele Murgia non ce l’ha fatta, è morto a causa delle ferite e dei traumi riportati quando è stato sbalzato dall’auto che ha sbandato prima di schiantarsi contro il guardrail e un albero e di finire in un canale. Riccardo Mascia è stato trasportato in ospedale al Policlinico in stato di choc mentre Vincenzo Usai aveva fatto perdere le proprie tracce, si era allontanato dal luogo della tragedia in preda alla più cupa disperazione.

Il terzo giovane

I carabinieri martedì notte lo hanno aspettato nei pressi della casa dove vive insieme ai genitori ad Assemini: non ha opposto resistenza, ha spiegato il suo stato d’animo, quello di chi ha visto un amico caro morire davanti ai suoi occhi, e ha detto che stava per farsi accompagnare nella caserma dei carabinieri dai genitori.

La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per ora contro ignoti. Non emergono particolari dell’indagine. Ma sembra che il pubblico ministero Rita Cariello, di turno in Procura, abbia disposto particolari rilievi sulla vettura messa sotto sequestro. L’obiettivo è capire chi fosse alla guida dell’utilitaria, una Fiat Panda, risultata rubata poche ore prima dell’incidente.

L’indagine

Sia Mascia sia Usai non hanno chiarito questo particolare agli inquirenti nel corso dei primi interrogatori. Comunque né Mascia né Michele Murgia hanno mai conseguito la patente.

La Procura ha disposto la restituzione della salma del ventunenne vittima dell’incidente stradale alla famiglia per la celebrazione del funerale.

Il lutto

La comunità di Assemini si è risvegliata avvolta in un silenzio irreale, spezzato solo dal pianto sommesso dei tanti giovani che, ieri mattina, hanno affollato il cimitero cittadino. Centinaia di persone si sono strette intorno alla camera mortuaria per l’ultimo saluto a Michele Murgia.

Il dolore corre rapido tra i vicoli della cittadina e sulle bacheche social, dove amici e parenti cercano di dare un senso a una fine così prematura. Il sindaco Mario Puddu ha interpretato il sentimento collettivo dichiarando: «Profondo dolore per l’incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane di Assemini. Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale, sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia. Questo è il tempo del rispetto e del silenzio. Ci stringiamo a loro con partecipazione».

Michele Murgia, classe 2004, lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei genitori Fabio e Gigliola, dei fratelli Jonathan, Jessica, Gabriele e Alex e della fidanzata Martina. Proprio il cugino, Alessio Frau, lo ricorda con parole cariche di disperazione: «Se te ne sei andato troppo presto, piccolo bijou, veglia su di noi. Siamo scioccati, non ci aspettavamo questo. Riposa in pace angioletto nostro, tuo cugino Alessio sarà sempre un Dio per te».

Tra i tanti messaggi spiccano quelli degli amici Giancarlo Deidda e Rebecca Crobu, e di Maria Chiara Caboni che lo aveva incontrato solo poche ore prima del dramma. Una ferita aperta per l’intera cittadinanza, che oggi piange un giovane volato via troppo presto.

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