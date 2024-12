Chi è il Maestro di Castelsardo? «Jaime Lana di Saragozza» 

Un po’ per curiosità, un po’ per passione e un po’ per dedizione, seguendo un rigore scientifico, Marco Antonio Scanu, 52enne storico dell’arte e ora docente all’istituto comprensivo Villamar, ha gettato le basi per una nuova interpretazione di quello che è da tutti conosciuto come il Maestro di Castelsardo, figura legata a un corpus di opere tardogotiche realizzate tra la fine Quattrocento e l'inizio Cinquecento, di cui il Retablo di Tuili è uno dei capolavori più conosciuti. Il maestro sarebbe dunque Jaime Lana, capobottega attivo a Saragozza.

Gli studi

Scanu ha di recente conseguito in dottorato di ricerca all’università di Lleida, in Spagna, occupandosi dello studio dei conversos di Saragozza e delle relazioni tra Aragona e Sardegna in quell’epoca. È responsabile degli aspetti scientifici del nuovo allestimento della sezione retabli della Pinacoteca di Cagliari. È anche membro del gruppo di ricerca Polymathía (Universidad de Zaragoza). Nella sua ultima pubblicazione (Archivio Storico Sardo, dicembre 2024) rilegge la vicenda del Maestro di Castelsardo, presentando le novità emerse nella sua tesi e altri inediti, ipotizzando che dietro la misteriosa identità dell’autore di retabli possa celarsi il pittore Jaime Lana, capobottega attivo a Saragozza. «Lana è stato trascurato dalla critica artistica, ma la sua biografia e le sue opere lo collegano a personaggi e istituzioni di spicco, con inopinabili legami con la Sardegna», spiega lo studioso, che ha evidenziato congruenze tra le opere attribuite al Maestro di Castelsardo distribuite tra Italia, Spagna, Francia e Regno Unito, e i caratteri tipici delle botteghe di Saragozza, caratterizzate da influenze fiamminge e decorazioni realizzate con foglia oro della tradizione aragonese.

Non solo Tuili

Oltre a quelle presenti in Sardegna, Scanu incrementa il corpus delle opere del Maestro di Castelsardo con l’inedita aquisizione di una pala anche in Calabria: «Questo è stato possibile grazie al riconoscimento di alcune parti che replicano dettagli del retablo di Tuili, come alcuni elementi del Gesù bambino e della Vergine», specifica Scanu.

Importanza della ricerca

«Questa identificazione permette di inserire le opere sarde in un contesto internazionale, sottolineando i legami tra la Sardegna e il milieu aragonese. Tutto ciò contribuisce a ridefinire il panorama artistico sardo, riconoscendo invece la complessità e l'interconnessione delle influenze culturali e artistiche che l’hanno attraversato», ha detto Marco Antonio Scanu. Nei suoi studi emerge il ruolo di Saragozza come capitale della corona d’Aragona, con una vasta abbondanza di legami tra la l’isola e la corte, moltiplicatisi dopo la ribellione del quarto marchese di Oristano Leonardo de Alagón, anche lui proveniente da Saragozza (1478). Con la formazione di un importante realengo (territorio controllato direttamente dal re), la Sardegna divenne ancora pù connessa con la Corona tanto che ancora oggi, fra i titoli storici del re di Spagna figura il marchesato di Oristano e la contea del Goceano.

