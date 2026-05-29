Chi è il favorito a Parigi?  

«Sinner al tappeto, chi può vincere ora?». È la domanda che si fanno a Parigi dopo la clamorosa uscita del n.1 del tennis mondiale: anche i principali quotidiani francesi provano ora a rilanciare un totonomi per lo slam che già privo di Carlos Alcaraz, fermo per infortunio, ha perso anche il leader dato naturalmente per favorito. «Il numero uno ha vacillato, con una defaillance tanto folle quanto inesorabile», ha scritto Le Parisien . Ma «come la natura, anche il tennis ha orrore del vuoto», sottolinea il quotidiano francese evocando tra i papabili un grande habitué del Roland Garros, Novak Djokovic: mai previsione fu più fallace. Tempo qualche ora e Joao Fonseca aveva rispedito a casa Nole, che da 16 anni non perdeva un match da 2-0: 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Adesso il talento brasiliano se la vedrà con Casper Ruud negli ottavi.

Il più solido, almeno sulla carta, risponde al nome di Alexander Zverev (n. 2 del seeding) già finalista a Parigi nel 2024, che ieri notte ha affrontato Halys. Mentre l'altro lato è più aperto che mai, con un unico top player, il canadese Félix Auger-Aliassime. Chi ne trarrà beneficio? «Flavio Cobolli, un vero giocatore su terra, ha di sicuro le proprie carte da giocare», sottolinea Llodra, aggiungendo che il tennista romano ha «fiducia e nulla da perdere»: oggi alle 12 affronta Learner Tien, 18 Atp, americano, solidissimo. C’è anche l’altro romano, Matteo Berrettini, risalito al n. 86 Atp, che sfiderà alle 13 Comesaña, che ha eliminato Darderi. Un doppio sogno azzurro proprio nel 70° anniversario dello storico gemellaggio tra Roma e Parigi e nel 50° dell'ultimo successo azzurro, dell’altro romano Adriano Panatta. Oggi in campo anche Matteo Arnaldi contro il belga Collignon.

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