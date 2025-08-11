«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare» 

«Solo la rivolta del popolo sardo può bloccare l’assalto delle rinnovabili». Non si rispecchia più «in una sinistra priva di valori», ma non si arrende. Per le battaglie di principio Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, c’è sempre. E in prima fila: «Se passeranno in Sardegna, le pale eoliche riusciranno a invadere con facilità il resto d’Italia». Ex parlamentare europeo, Rizzo è stato deputato ed europarlamentare. Padre di tre figli, è sposato con una cagliaritana (da parte di padre). «Anche per questo motivo conosco la situazione», dice, consigliando la lettura su Amazon di “Una biografia di periferia”, il suo ultimo libro, «e mi tocca particolarmente da vicino».

La preoccupa solo l’assalto delle rinnovabili?

«C’è un comportamento e un piano generale, dovuto al fatto che si vuole cambiare la nostra vita sia dal punto di vista economico e sociale che dal punto di vista culturale. Alla base c’è un’ideologia sottintesa, che però è un’ideologia totalitaria».

In che senso?

«Il grande carrozzone multinazionale cosmopolita ha in serbo la distruzione ambientale, dei popoli e delle loro culture, provocando anche l’isolamento economico, perché si vuole costruire una sorta di nuova società dove il ceto politico delle élite governa e dove masse indistinte che provengono dalla classe lavoratrice e dal ceto medio vengono di fatto annientate».

Dove si inserisce l’assalto all’Isola?

«La Sardegna sta diventando un paradigma di questo modello. E l’Unione europea che fa? Finanzia una mostruosità per garantire tutto questo disegno, che vale non il fabbisogno energetico dell’Isola, ma quello dell’intero Paese. Di sicuro, sono state chieste autorizzazioni per dodici volte il fabbisogno della Sardegna».

Ora c’è pure la dermatite bovina.

«Guarda caso».

Con l’abbattimento di migliaia di capi obbligatoria.

«Siamo entrati nella dimensione dell’emergenza. E, l’abbiamo visto con il Covid, consente anche di cancellare i diritti costituzionali».

Qualcuno potrebbe accusarla di complottismo.

«È la verità dei fatti. Il meccanismo delle élite globaliste, sostenute dal main stream in senso generale, è già avviato. La Sardegna è la punta d’attacco di una questione fin d’ora nazionale: se passano nell’Isola, invadono l’Italia».

Che cosa serve?

«Una grande responsabilizzazione del popolo. Anche perché la politica è una grande messinscena. La governatrice Todde ha fatto come Ponzio Pilato. Ma ha quasi un legame ideologico con Draghi, del cui Governo ha fatto parte. La Regione ha disatteso anche le firme della Pratobello24».

La Regione però sostiene di non aver autorizzato interventi.

«E certo. Sono andati al governo della Regione chiedendo autonomia e, per certi versi, sovranità mascherata. Adesso che possono esercitarla, anche con lo Statuto attuale si potrebbe bloccare tutto. Sono complici».

E il centrodestra?

«Con il trascorrere del tempo sempre di più, si sta mostrando come l’altra faccia della stessa medaglia. Ma non solo in Sardegna, ma a livello nazionale. Ed è per questo che, con il sovranismo popolare, stiamo cercando di infrangere alla radice il sistema».

La Pratobello24 è la soluzione?

«Come Democrazia Sovrana Popolare l’abbiamo appoggiata senza metterci il cappello. E conosciamo anche il meccanismo con cui la Todde e la maggioranza l’hanno scansata».

Ha raccolto quasi 211mila firme.

«Sarebbe come se in Italia avessimo raccolto nove milioni di firme in un referendum, cosa che non si verificherà mai. È stata una straordinaria mobilitazione del popolo sardo. Bisogna persistere per far conoscere. I conflitti oggi si manifestano con l’informazione dei cittadini. Ci sono diverse modalità: quelle istituzionali, giuridiche, di mobilitazione, fino ad arrivare al boicottaggio, ad esempio delle merci».

L’obiettivo?

«Provare a scongiurare lo scempio. Chi vuole distruggere la Sardegna deve essere messo all’indice: i politici, gli imprenditori, i faccendieri che vendono la Sardegna per un piccolo ritorno personale hanno nomi e cognomi spesso conosciuti, senza considerare che si stanno tagliando la terra sotto i piedi».

Nell’Isola c’è l’ambizione di allargare la stagione turistica.

«Mettiamoci l’animo in pace: se la Sardegna verrà circondata da questa pale, non sarà solo la fine del turismo: sarà la fine di tutto. Quindi i piccoli privilegi che politici, imprenditori e cortigiani vari alla mercé dei vari gruppi economici che governano le rinnovabili saranno vanificati dalla desertificazione. Sono solo degli stolti».

Dov’è la Sinistra, capace di adulare le fabbriche e le masse popolari?

«Quella Sinistra non esiste più. La Sinistra che conoscevo io era quella di Berlinguer, ai cancelli della Fiat a Mirafiori. Un passato glorioso, un sogno purtroppo infranto. Oggi la sinistra è quella dei balletti di Elly Schlein al carro del Gay Pride. Ne sono totalmente estraneo. Anzi, quella sinistra lì mi infastidisce».

Eppure in Sardegna ha espresso personalità forti, in grado di fronteggiare questioni intricate.

«È il passato. Berlinguer, Gramsci… fari irraggiungibili e inimitabili. Ma anche i nostri competitor non se la passavano male: la Dc sarda vantava due capi dello Stato, Cossiga e Segni. Ora siamo in una condizione di nani – e mi ci metto anche io – sulle spalle di giganti».

Che cosa si può fare in mancanza di questi giganti?

«C’è bisogno di una mobilitazione vera. Ma guai a chi tocca la Sardegna».

