«Chi danneggia i guard rail paga» 

Se ne contano a decine, sulle strade extraurbane. Guard rail sfondati e mai ripristinati dall’ente gestore della rete viaria. Spesso i danni sono eredità di incidenti fantasma che accadono durante la notte e dove le forze dell’ordine non sono intervenute per i rilievi del caso. In sostanza, le persone coinvolte riescono a farla franca e i costi di riparazione sono tutti a carico di Anas o Provincia. Il più delle volte gli addetti dei due enti sistemano i danni alla bene e meglio, posando la classica rete plastificata arancione che delimita la carreggiata dalla cunetta. Ora la Provincia dà la caccia ai responsabili: l’ente ha affidato a una società specializzata il recupero dei danni subiti al patrimonio nel corso di incidenti stradali nella rete viaria dell’Ogliastra.

Malcostume

È diventata consuetudine. Chi piomba sul guard rail ed esce incolume dall’incidente non avverte i soccorsi e rientra a casa con l’auto danneggiata, lasciando sul posto l’evidente traccia. Lungo le strade provinciali e statali del territorio si contano decine di riparazioni provvisorie che attendono un ripristino a regola d’arte. Cioè la sostituzione della barriera metallica disintegrata. Procedura che rappresenta un costo. «Direi alti costi», precisa Tonino Mereu, 58 anni, sub commissario della Zona omogenea dell’Ogliastra. In alcuni tratti la rete arancione resiste da oltre un anno, come nel caso della provinciale 63, tra l’Orientale e Santa Maria Navarrese, dove ad aprile 2022 un’auto aveva sfondato il guard rail. Ma la pratica è diffusa anche sulla 27, tra Tortolì e Villagrande. «Si tratta di incidenti accaduti soprattutto durante la notte, quando magari non si registrano feriti e dunque non intervengono né i soccorsi né le forze dell’ordine. È una piaga che pesa parecchio sulle casse pubbliche», ammette Mereu.

Caccia aperta

Per due anni la Provincia ha affidato alla società Opera servizi l’attività di recupero dei danni causati da terzi al patrimonio stradale provinciale della zona. L’importo presunto dell’appalto è di 6 mila euro, con la condizione che gli oneri di recupero siano addebitati interamente al responsabile del danno e nella misura riconosciuta dalla relativa compagnia di assicurazione. «Capita sovente - rivela il dirigente - che persone coscienziose rimaste coinvolte in un incidente chiamino gli uffici per segnalare il danno e pagare le spese di riparazione. Ma a qualche automobilista sbadato è capitato che la targa rimanesse incastrata al guard rail e la recuperasse il personale dell’ente».